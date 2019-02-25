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(Özel) Minik öğrenciler "Hayat Oyunu"yla hayata hazırlanıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokulda hayata geçirilen "Hayat Oyunu" projesi kapsamında minik öğrenciler açık havada yer alan farklı meslek dallarını öğrenebilme imkanı buluyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
(Özel) Minik öğrenciler "Hayat Oyunu"yla hayata hazırlanıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokulda hayata geçirilen "Hayat Oyunu" projesi kapsamında minik öğrenciler açık havada yer alan farklı meslek dallarını öğrenebilme imkanı buluyor. 5 farklı açık hava sınıfının yer aldığı projede, topraksız serada zirai bitkiler üretmeye başlayan öğrenciler, bitkileri UNICEF aracılığıyla ilaç sıkıntısı yaşayan Somali ve Yemen’e gönderecek.


Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulunda hayata geçirilen "Hayat Oyunu" projesi eğitimi farklı bir noktaya taşıdı. Proje kapsamında minik öğrenciler, küçük yaşlarda eğlenerek hayata hazırlanma fırsatı yakaladı. Okul Müdürü Evra Seda Satan’ın, gönüllü olarak uygulamaya geçirdiği ve öğrencilerin velileriyle birlikte katkı sağladığı projede, öz güvenleri artan çocukların günlük hayattaki meslekleri eğlenerek öğrenmeleri ve ileride meslek sahibi olmaları hedeflendi. Güneş enerji paneli ve rüzgar enerji tribünü ile enerji alan topraksız sera, bahçe satrancı, hobi bahçesi, hayat sokağı ve hayvanat bahçesi gibi 5 farklı açık hava sınıfının bulunduğu 75 bin liralık proje, hayırseverlerin ve Yunusemre Belediyesi’nin desteğiyle sıfır maliyetle yapıldı.



Öğrenciler topraksız serada, tarım yapıyor


Projeye ilişkin bilgi veren okul müdürü Evra Seda Satan, Hayat Oyunu projesinin ilk bölümü olan topraksız seranın Türkiye ve Dünya da farklı kılan en önemli özelliğinin güneş enerji paneli ve rüzgar enerji tribünü ile çalıştığını söyledi. Seda Satan, “En büyük amacımız çocuklara hayatı oyunla öğretmek. Projemiz kapsamında 5 farklı açık hava sınıfı tasarladık. Bunlardan ilki sera bölümümüz. Sera bölümümüz normalden farklı olarak hidroponik tarım yapılan bir sera. Dünyada hidroponik tarımla ilgili 4 farklı sistem var. Bu seramızda tümü mevcut. Seramızı, Türkiye’de ve dünya da farklı kılan en önemli özellik, enerjisini güneş enerji paneli ve rüzgar enerji tribünü ile sağlamamızdır. Aynı zamanda seramızın etrafına yağmur olukları yaptırdık. Sıfır enerji ile çocuklarımıza tarım yapmayı öğretiyoruz. Geçen Ağustos ayından beridir AR-GE çalışması yapıyoruz. Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir’in Bergama ilçesi ve Manisa’nın Salihli ilçelerindeki seraları da ziyaret ettim. Kendimce en uygun modelleri alarak, en güzel tasarımı yaptık” dedi.


Seda Satan, 75 bin liraya mal olan projeyi hayırseverlerin ve Yunusemre Belediyesi’nin desteğiyle sıfır maliyetle hayata geçirdiklerini belirterek, “Bugün üniversite mezunu öğrencileri bile kendini çıplak hissediyorken, öğrencilerimiz bu 5 farklı açık hava sınıfı sayesinde hayata bir tık daha hazır hale gelecek. Günümüzde mesleki liseler çok ön planda. Hayat oyununun bir sınıfından biri de hayat oyunu sokağımızdır. Burada 6 farklı dükkan var. Bundan 50 yıl önce olan mesleklerimize de bahçemizde yer verdik. Bu meslekler bundan 50 yıl sonra da olacak. Çocuklarımız öğrenimlerini tamamladıktan sonra hiçbir şey olamazlarsa dahi esnaf olmanın güzelliğini öğretmeye çalışıyoruz. Fırından, bakkala, bakkaldan karakola burada tüm meslekleri görmek mümkün. Çocuklar 4 duvar arasında öğrendikleri matematik, hayat bilgisi ve Türkçe gibi ne dersi var, bunların tümünü bahçe de uygulamalı olarak tekrar edebilme fırsatı buldu” diye konuştu.



Manisalı öğrencilerden Somalili ve Yemenli çocuklara tıbbi umut


topraksız serada üretmeye başladıkları zirai bitkileri Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla ilaç sıkıntısı yaşayan Somali ve Yemen’e göndereceklerini belirten Satan, “Burada tıbbı zirai bitkileri dikiyoruz. Öğrenciler, Lavanta’dan, Melisa’ya tüm ananevi bitkileri öğreniyorlar. Günümüzde yetişkinlerin dahi çöp dediği bitkilerden oda parfümü ve bitki çayları yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili UNICEF ile birlikte çalışmaya başladık. UNICEF bizim üreteceğimiz bitki çaylarını poşetleyerek, ilaca ulaşamayan Somalili ve Yemenli kardeşlerimize, ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:35
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