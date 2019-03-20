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Minik fidanlar toprakla buluştu

Bandırma Marmara İlkokulu 2.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:26
Minik fidanlar toprakla buluştu

Bandırma Marmara İlkokulu 2.sınıf öğrencileri orman haftası nedeniyle fidan etkinliği düzenleyerek 200 fidanı toprakla buluşturdu.


Bandırma Marmara İlkokulu, 2.sınıf öğrencileri 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle 200 adet çam fidanını toprakla buluşturdu. Bandırma Marmara Hayvancılık ve Koyun Araştırma Enstitüsü’ne ait arazide dikimi gerçekleşen fidanları 2 sınıf öğrencileriyle birlikte velilerde yardımcı oldu. Öğrencilere doğa ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla başlatılan etkinlik sayesinde 200 çam fidanı toprakla buluştu. Dikim esnasında da Bandırma Marmara Hayvancılık ve Koyun Araştırma Enstitüsü’ne ait personellerde yardımcı oldu.Her dikilen fidan için her birine diken kişinin ismi ve soy ismin bulunduğu yazılar çakıldı. Marmara İlkokulu Müdürü Maksut Kaya, her yıl geleneksel hale getirmeyi planlıyor.


Kaya “Çocuklarımıza ağaç, doğa sevgisini aşılıyoruz”


Marmara İlkokulu Müdürü Maksut Kaya “Bandırma Marmara İlkokulu 2.sınıf öğrencilerimizle beraber fidan dikimi için etkinliği düzenledik. 2 gün arayla birlikte toplamda 6 sınıf öğrenciyle birlikte 200 adet çam fidanı dikimi gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Okulumuza ait bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz. Öğrencilerimizin yanında birde velilerimizde bize destek oldular. Bandırma Marmara Hayvancılık ve Koyun Araştırma Enstitüsü’ne ait arazide dikimi gerçekleştirdik. Öncelikle Müdürümüz Deniz Soysal Beye çok teşekkür ediyorum. Dikim öncesi hazırlıklardan arazinin sürülmesi, fidan için çukurların açılması ve sulama konusunda desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Amacımız Bandırma’mızı yeşillendirmek, çocuklarımıza ağaç, doğa sevgisini aşılamaktır. Dikimi yaptıktan sonra da haziran ayı gibi de fidanlarımızı sulamak için tekrar geleceğiz ve öğrencilerimizle birlikte piknik yapacağız” şeklinde konuştu.


“Miniklerimiz doğa sevgisiyle büyüsün”


Bandırma Marmara Hayvancılık ve Koyun Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Deniz Soysal “21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle, Bandırma Marmara İlkokulu öğrencileri fidan dikmek bize geldiler. Bizlerde uygun yeri belirleyerek yeri hazırladık, ekipmanlarımızla birlikte fidan çukurlarını açtık bizlerde yardımcı olmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte fidan dikimini gerçekleştirdik” dedi.


“Her öğrencimizin bir ağacı var”


Marmara İlkokulu 2.sınıf öğretmenleri Ayfer Reis ve Demet Soysal “Orman Haftası nedeniyle öğrencilerimizle birlikte fidanları diktik. Öğrencilerimiz hem çevre koruma bilinci hem de doğa bilincini aşılamak amacıyla bu etkinliğimizi düzenlemiş olduk.Ağaçlarımızın dikimini yaptıktan sonra çocuklarımızın isimlerini etiket olarak çıkarttık. Her öğrencimize ait ağaca bu isimleri koyduk. Her öğrencimize ait ağaç oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:26
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