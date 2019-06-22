0553 313 94 23

(Özel) Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Yargıtay, ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktorun ’görevi kötüye kullanma suçu’ndan sorumlu olduğuna hükmetti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
(Özel) Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Yargıtay, ameliyat sonrası hastanın durumunu takip etmeyen operatör doktorun ’görevi kötüye kullanma suçu’ndan sorumlu olduğuna hükmetti. ’İçtihat Metni’ niteliğindeki emsal kararla birlikte, ameliyattan sonra hastasını takip etmeyen, gerekli vizite hizmetini vermeyen doktor Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.


Sol kasıktaki ağrı şikayetiyle devlet hastanesine getirilen 8 yaşındaki çocuğa uzman doktor tarafından, ’ inguinal herni tanısı’ (kasık fıtığı) teşhisi konuldu. Aynı doktor tarafından ameliyata alınan çocuk, operasyon sonrası sık sık kusmaya başladı. Görevli hemşire, kusma halinin normal olduğunu söyledi. Saatler ilerleyince çocuğun kusmuğunun renk ve yapı değiştirmeye başladı. Durumdan haberdar edilen anestezi uzmanı, hasta çocuğa emedur fitil uyguladı. Gece saatlerinde kusması azalan çocukta bu kez kasılmalar başladı.


Nöbetçi doktor, çocuğu başka bir hastaneye sevk etti. Çocuk, yolda hayatını kaybetti. Acılı aile, ameliyatı gerçekleştiren doktorun, hastayı takip etmediğini öne sürdü. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’Taksirle adam öldürme’ suçundan doktor hakkında dava açıldı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, tıbbi belgelere göre sanık doktorun koyduğu tanı ve yaptığı ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu ancak Postoperatif dönemde hastanın vizitini yapmamasının eksiklik olduğu vurgulandı. Tarafları dinleyen mahkeme, sanık doktorun beraatine hükmetti. Kararı, acılı aile temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.


Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ölümü nedeniyle doktora kusur atfedilemeyeceği, bu eksik eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığı, kişinin ameliyat sonrası takip, tedavi ve sevk işlemlerine katılan ilgili diğer hekimlere ve yardımcı sağlık personeline kusur atfedilemeyeceği öne sürülmektedir. Sanığın eylemi ile netice arasında illiyet bağının kesin bir şekilde kurulamadığı, bu nedenle sanığın taksirle öldürme suçundan sorumlu tutulamayacağı ortadadır. Ancak bahsedilen raporlar ve tüm dosya kapsamından sanığın ameliyat sonrasındaki süreçte gerekli takip ve kontrol muayenesini yapma konusundaki ihmali nedeniyle, eylemin TCK’nın 257/2. maddesindeki ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir."


Emsal kararla birlikte ameliyat sonrası hastasını takip etmeyen doktorlar, sanık sandalyesine oturacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
    1. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    2. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    3. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    4. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    5. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    6. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    7. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    8. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    9. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    10. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    11. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    12. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    13. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    14. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    15. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    16. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    17. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    18. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    19. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    20. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    21. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    22. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    23. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    24. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    25. Vezirhan’da çevre düzenleme çalışmaları
    26. ABD’de bir kamyon motosiklet grubuyla..
    27. Yedikleri peynir aynı aileden 6 kişiyi..
    28. Kur’an Kursları yararına kermes
    29. Seçim öncesi İstanbul'da bomba..
    30. Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!