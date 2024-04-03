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Aktüel Özel mesajları okudu... Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddiası: Gizlice anlaştı! Şok detay
Aktüel

Özel mesajları okudu... Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddiası: Gizlice anlaştı! Şok detay

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:27:00 - 2024-04-03 16:28:28
Özel mesajları okudu... Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddiası: Gizlice anlaştı! Şok detay

Facebook'un sahibi META şirketinin Netflix'le gizli bir anlaşma yaptığı ve kullanıcılarının özel mesajlarını görmesine izin verdiği iddia edildi.

 İddialar Maximilian Klein ve Sarah Gilbert adlı 2 ABD vatandaşının Facebook'a yönelik açılmış dava sırasında ortaya çıkan belgelere dayanıyor.

Belgelere göre Facebook yaklaşık 10 yıldır Netflix'in özel mesajlara erişimine izin veriyordu. Buradan elde ettiği verileriyse Netflix müşterilerine özel içerik önermekte kullanıyordu.

İddiaların sosyal medyada yayılmasıyla aralarında Twitter CEO'su Elon Musk'ın da olduğu pek çok kullanıcı Facebook'a yöneli tepkilerini dile getirdi. Meta şirketiyse tüm iddiaları reddediyor.

Haberin detayları şöyle;

Geçen hafta açıklanan mahkeme belgeleri, Meta'nın Netflix'in Facebook kullanıcılarının mesajlarını görmesine izin verdiğini ortaya çıkardı.
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Belgeler, Maximilian Klein ve Sarah Grabert tarafından Meta'ya karşı açılan büyük bir rekabet davasıyla ortaya çıktı.

Davacılara göre Netflix ve Facebook, yayın devinin kullanıcı verilerine "ısmarlama erişim" sayesinde reklamlarını daha iyi uyarlamasına olanak tanıyan özel bir anlaşmadan yararlandı.

Özel mesajların okunmasına izin verildi

Meta aleyhine açılan rekabet davasındaki mahkeme belgeleri, sosyal medya devinin Netflix'in Facebook kullanıcılarının özel mesajlarını okumasına izin verdiğini belirtiyor.

Ayrıca Fox Business'a göre, Facebook Netflix'ten milyonlarca dolar reklam geliri elde etti.

Bu ilişkinin Netflix kurucu ortağı Reed Hastings ile Facebook patronu Mark Zuckerberg arasındaki kişisel ilişki sonucunda ortaya çıktığı öne sürülüyor.

Bu yakın ortaklığın nasıl geliştiği ve kimin idareci olduğu büyük bir sır değil.

2011-2019 yılları arasında Netflix'in o zamanki CEO'su Hastings, Facebook'un yönetim kurulunda yer aldı ve şirketlerin ilişkilerini kişisel olarak yönetti.

Belgeler, Hastings'in Facebook yönetim kuruluna adım atmasının ardından "bir ay içinde" "Inbox API" adı verilen bir anlaşmanın imzalandığını iddia ediyor.

Başvurulara göre bu anlaşma Netflix'in Facebook kullanıcısının özel mesaj gelen kutularına programlı erişimine izin verdi.(TRT)

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