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(Özel) Mersin’de dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu

MERSİN (İHA) – Mersin’de dev bir caretta caretta deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu.

11 Haziran 2019 Salı 13:34
(Özel) Mersin’de dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu

MERSİN (İHA) – Mersin’de dev bir caretta caretta deniz kaplumbağası ölü olarak sahile vurdu. Başında darbe olduğu görülen ölü kaplumbağa, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınırken, Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çevre Haftası’nda böyle bir tabloyla karşılaşmanın üzücü olduğunu söyledi.


Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı ön tarafındaki eski lunaparkın bulunduğu sahilde, bir caretta caretta ölmüş halde bulundu. Denizde sürüklenerek sahile kadar ulaşan kaplumbağa ölüsü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in denetim yaptığı sırada görüldü. Belediye yetkilileri, baş kısmından darbe aldığı görülen kaplumbağanın birkaç gün önce öldüğünü belirtirken, sahile çağrılan ekipler ölü kaplumbağayı denizden çıkararak, poşetleyip belediye aracına koydular.


Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, denizden çıkarılmadan önce yanına giderek kaplumbağayı inceledi. Manzara karşısında üzüldüğü gözlenen Seçer, daha sonra İHA muhabirine açıklama yaptı. Çevre Haftası’nda söz konusu alanda yaptıkları inceleme sırasında böyle bir tabloyla karşılaşmanın üzücü olduğunu vurgulayan Seçer, “Bir caretta caretta ölüsüyle karşılaştık. Sanıyorum öleli birkaç gün olmuş. Bunun sebebini şu anda bilemiyorum ama çevre kirliliğinin ne kadar doğaya, faunaya, floraya olumsuz etki ettiğini görme açısından da önemli bir örnek. Özellikle bu bölgelerde, nesli süratle tükenen deniz kaplumbağaları konusunda toplumun hassasiyetinin bilincindeyiz. Biz de bu bilinci daha da artırmak için yerel yönetimler olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Doğa bizim, çevre bizim, dünya bizim. Yurttaşlarımızın hak ettikleri şekilde yaşamalarını sağlamak için çaba harcıyoruz. Ayrıca bu anayasal bir haktır, her yurttaşımız temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Bu temiz çevreyi sağlayacak olan anayasal görev gereği belediyelerdir ya da devletin diğer kurumlarıdır” dedi.


Çamlıbel Balıkçı Barınağı açıklarında çok miktarda deniz kaplumbağası olduğunu belirten belediye yetkilileri ise bu kaplumbağaların nadir de olsa zaman zaman balıkçıların ağlarına takılarak ya da gemi trafiği nedeniyle çarpmanın etkisiyle yaralanarak öldüklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:34
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