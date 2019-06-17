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(Özel) Maslak’ta feci kaza kamerada

Maslak’ta yokuş aşağıya seyir halinde olan motosikletli kurye, gidon hakimiyetini kaybedince sinyal vermeden dönüş yapan hafif ticari aracın altına kaldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:30
(Özel) Maslak’ta feci kaza kamerada

Maslak’ta yokuş aşağıya seyir halinde olan motosikletli kurye, gidon hakimiyetini kaybedince sinyal vermeden dönüş yapan hafif ticari aracın altına kaldı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz 5 Nisan Cuma günü saat 15.30 sıralarında Sarıyer Maslak Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye, siparişi yetiştirmek üzere restorandan çıkarak yola koyuldu. Kurye sokak üzerinde seyrettiği esnada önünde seyreden hafif ticari araç, sinyal vermeden sağa dönüş yaptı. Aniden dönüş yapan aracı son anda fark eden motosikletli, frene basınca gidon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Yerde birkaç metre sürüklenen kurye, aracın altında kaldı. Kaza sonucu kurye, şans eser hafif yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan genç ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Motosikletli kurye aracın altında kaldı


Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yokuş aşağıya seyreden hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. Aracın dönüş yaptığını gören motosikletli kurye ise frene basıyor. Ancak motosikletin kayması sonucu genç gidon hakimiyetimi kaybediyor. Yere düşen kurye birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altına giriyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:30
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