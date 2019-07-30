0553 313 94 23

(Özel) Maskot kıyafetiyle basket atıp 2 dünya rekoru kırdı

Denizli’de maskot kıyafetleri giyip basketbol topuyla çeşitli rekor denemeleri yapan özel güvenlik görevlisi görenleri hem gülümsetti hem şaşkına çevirdi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:13
(Özel) Maskot kıyafetiyle basket atıp 2 dünya rekoru kırdı

Denizli’de maskot kıyafetleri giyip basketbol topuyla çeşitli rekor denemeleri yapan özel güvenlik görevlisi görenleri hem gülümsetti hem şaşkına çevirdi. Maskot kıyafetinin ağız bölümünden hedefi görerek basketbol potasına yaptığı atışlarla 2 dünya rekoru kırdı.


Denizli’de yaşayan özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü (38), işinden arda kalan zamanlarda basketbol topuyla adeta dans ediyor. Bu güne kadar çeşitli rekor denemeleri de yapan Gürcü, bu rekorlardan iki tanesini kırarak, Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Hareket etmenin zor olduğu, görmenin ise kıyafetin ağız bölümünden yok denecek kadar az olduğu maskot kıyafetleriyle, atışlar yapan Gürcü, atışların sonunda topu yuvarlak daireden geçirdi.



16 metreden potayı görmeden atış yaptı


Gürcü, atışın zor olduğu maskot kıyafetiyle topu yerden bir kere sektirerek daha önce 12 metre yapılan atışı 13 metre ile kırıp ardından da farklı bir atış türünde 15 metreden atılan atışı 16 metreye yükselterek 2 dünya rekoru kırdı. Gürcü atışları sırasında çekilen videoları, Guinness yetkililerine göndererek rekorunu tescilletecek.



“Denizli ve Türkiye’nin adını yazdırdık”


Maskot kıyafetiyle 4 dünya rekoru kırma denemesi yaptığını aktaran Osman Gürcü, denemelerden ikisinde başarılı olduğunu belirterek, “Birinci rekorumuz en uzak mesafeden maskot kıyafetiyle yerden bir kez sekerek giren basket atışıydı. Eski dünya rekoru 12 metreydi biz bunu 13 metre olarak kırarak dünyaya Denizli ve Türkiye’nin adını yazdırdık” dedi.



“Kıyafetlerle atmak çok zor”


Maskot kıyafetiyle el altından 16 metreden atış yaparak dünya rekoru kırdığını ifade eden Gürcü, “İkinci denememiz ise en uzun mesafeden el altından basketbol atışıydı. Bu alanda eski dünya rekoru 15 metreydi biz bunu 16 metreden atıp dünya rekorunu kırdık. Maskot kıyafeti baya bir büyük, normalde bu atışlar için uygun değil. Ağır ve görüş açısı ağızdan olduğu için baya zorlandım. İkinci atışta görmeden gözü kapalı atmış gibi bir şey oldum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza
    1. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren..
    2. Suriyeli kanaat önderlerinden ve..
    3. Yardıma gittikleri ayının saldırısıyla..
    4. 36 millik Çanakkale Boğazı’nı 8 saatte..
    5. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    6. Almanya’da yüzbinlerce kişi sokaklarda..
    7. Genç paralimpik sporcuların hedefi..
    8. Konya Valiliğinden Beyşehir’deki..
    9. Birol Aydın, özel sporcuların..
    10. Diyarbakır'da polis merkezine..
    11. 330 kişilik kontenjana bin 403 aday..
    12. Devrilen traktörün altında kalarak öldü
    13. Su diye peynir mayası içen küçük Miray..
    14. Kuşadası’na iki yeni içme suyu kuyusu
    15. Avrupa Şampiyonası’ndan iki önemli..
    16. Suriyelilerin bayram yolculuğu sürüyor
    17. Merkez bankalarının rezervlerinde..
    18. Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya..
    19. Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete..
    20. TEB'den kredi kampanyası
    21. Ege Üniversitesi kapılarını çocuklara..
    22. Savaş bittiğinde Suriyeli kalmaz!
    23. AA'nın savaş muhabirliği eğitimine..
    24. "Deniz canlıları tatilinizi kabusa..
    25. "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"
    26. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    27. "Olimpiyatlara gideceğimizi düşünüyorum"
    28. Yozgat’ta kurbanlık hayvan sevkiyatına..
    29. TATSO’dan tanıtım seferberliği
    30. İnternet sansürüne karşı kullanılan..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması