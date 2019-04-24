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(Özel) Mart’ta çiçek açan kayısıyı Nisan’da kar vurdu

Malatya’da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kayısıyı olumsuz etkiledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:20
(Özel) Mart’ta çiçek açan kayısıyı Nisan’da kar vurdu

Malatya’da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kayısıyı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde kayısılarda hasar meydana gelirken hasarın ne derecede olduğu yapılacak çalışmaların ardından netleşecek.


Dünya kayısı başkenti Malatya’da etkili olan kar yağışı ve don kayısıyı vurdu. Bazı bölgelerde çağla haline gelen bazı bölgelerde ise çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarının birçoğu zarar görürken bu durum üreticileri kara kara düşündürüyor.


Şehirde 60 bin insanın geçim kaynağı olan kayısıdaki son durum hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 15 gün önce de Malatya’da zirai don hadisesinin gerçekleştiğini ancak tomurcuklanma dönemindeki kayısının fazla zarar görmediğini ifade etti.


Son günlerde yaşanan soğuk hava ve kar yağışının çağla aşamasındaki kayısıya büyük zarar verdiğini tahmin ettiklerini söyleyen Özcan, son durumun yapılacak hasar çalışmalarının ardından netleşeceğini aktardı. Özcan, “Meteorolojiden alınan son raporlara göre özellikle bölgede sadece Malatya’da değil Sivas üzerinden gelen bir soğuk hava kitlesi var bu durum bir zirai don gerçekleşeceğini gösteriyor. İnşallah bu gece de sağlıklı bir şekilde atlatırsak, kayısıda ortaya çıkacak hasarı da bundan on beş gün sonra öğreneceğiz. Ondan önceki akşam hava çok kapalıydı, zira don hadisesinin gerçekleşmesi için havanın mutlaka açık olması gerekiyor. Rüzgarın hızının çok yavaş olması gerekiyor. Ondan önceki akşam hava kapalı olması hadisenin ne kadar ve hangi boyutta gerçekleştiğini henüz tespit etmiş değiliz. Ama kısmen ilçelerde rakımın bin 100’ün üstünde olduğu bölgelerde mutlaka hasarlar oluştu. Hasarların boyutlarını bilmiyoruz. Şu ana kadar 700 ila bin 100 rakımları arasındaki bölgelerde henüz ciddi anlamda bir hasar oluşmadı. Dün akşam Malatya merkez dahil olmak üzere Malatya’nın tamamında bir zirai don tehlikesi var. Burada rakım çok önemli zaten önceki gün itibariyle özellikle rakımın bin 200’ün olduğu bölgelerde ciddi anlamda bir kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışından bu bölgelerdeki ağaçlar zarar görmüş olabilir bunu da birkaç gün bekleyip, bugün ve yarını da atlattıktan sonra özellikle TARSİM’e gelecek olan ihbarlar, sigortaya alınmış bölgelerden hasar tespiti o zaman sağlıklı bir şekilde ortaya konacaktır. Ama dün itibariyle kayısıda oluşmuş zararı konuşmak çok doğru değil elimizde henüz sağlıklı bir bilgi yok. Bu akşamı atlattıktan sonra ortaya çıkacak tabloyu değerlendirmek gerekir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:20
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