0553 313 94 23

(Özel) Maltepe’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti.

19 Mart 2019 Salı 09:52
(Özel) Maltepe’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan gençler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.


Maltepe Turgut Özal Bulvarı’nda patenli iki genç, yola seyreden bir halk otobüsünün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Patenli gençler bu davranışlarıyla hem kendi canlarını hiçe saydılar hem de trafiği tehlikeye attılar. Otobüsü ışıklarda durduğu sırada bırakan gençler, yeşil ışığın yanmasıyla beraber otobüse tekrar takılarak tehlikeli yolculuklarına devam ettiler. Gençlerin bu sorumsuz davranışı adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. O anlar, yolda ilerlemekte olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gençler otobüsün arkasına takılmış halde yolculuk ediyor, otobüs durduğunda bırakıp hareket ettiğinde tekrar otobüse takılıyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
    1. Zonguldak'ta trafik kazası: 5 yaralı
    2. "Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine..
    3. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    4. VakıfBank-Dinamo Moskova maçına doğru
    5. AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı!
    6. Araplardan Türkiye’ye tarım çıkarması
    7. Mansur Yavaş son dakika adaylıktan..
    8. İran'da 153 konteyner yüklü gemi battı
    9. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu basın..
    10. Ankara Üniversitesi sözleşmeli..
    11. AK Parti’li Tomakin’den..
    12. Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi..
    13. Yeni genel müdür Erkan'dan Turkcell..
    14. Uyuşturucu kuryesinin midesinden..
    15. Avrupa borsaları
    16. Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad..
    17. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu..
    18. İstanbul’un değeri Yıldırım çözümlerle..
    19. Tüketici koruma haftası başladı
    20. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    21. Trafik polislerine yeni kıyafet
    22. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    23. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    24. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    25. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul edildi
    26. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    27. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    28. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    29. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    30. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti