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(Özel) Maltepe’de minibüs faresi kamerada

Maltepe’de bir minibüse dadanan 55 yaşlarındaki hırsız, minibüs sürücüsüne İllallah dedirtti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
(Özel) Maltepe’de minibüs faresi kamerada

Maltepe’de bir minibüse dadanan 55 yaşlarındaki hırsız, minibüs sürücüsüne İllallah dedirtti. Hırsızın para bulamamasına rağmen aynı minibüse defalarca girmesi minibüsçülerde de şaşkınlığa sebep oldu. Şahsın, tırmanarak minibüs camından içeri girip hırsızlık yaptığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.


Maltepe’de bir minibüse dadanan hırsız, minibüs sürücüsü Muhammet Özkan’a İllallah dedirtti. 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahıs, içeride para bulamamasına rağmen minibüse defalarca girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Şahıs, her seferinde yanında getirdiği bir aletle minibüs camının fitilini sökerek camı açtı ve tırmanarak minibüsten içeri girdi. Hırsızın defalarca aynı minibüse girip burada bulduğu bozuk paraları çalması minibüsçülere de pes dedirtti. Şahsın yaşlı olduğu gerekçesiyle daha öncesinde polise başvurmadığını ifade eden minibüsçü Muhammet Özkan, olayın sürekli tekrarlamasından dolayı bıktığını belirtti.



“Arabamıza rutin olarak ayda bir kere giriyor”


Hırsızlık mağduru olan minibüs sürücüsü Muhammet Özkan, “Zaten bu kişi birkaç defadır giriyor arabamıza. 50-55 yaşlarında bir adam.Meslek haline getirmiş artık, ayda bir kere haftada bir kere geliyor. Arabamızın içine giriyor karıştırıyor, para arıyor. Hep aynı kişi zaten. Arabamıza zarar veriyor gidiyor. Bir şey aldığından değil ama biz bunun zararını çekiyoruz.Biz de hani yaşlıdır ihtiyacı olmasa girmez diyerek karakola polise başvurmadığımız için ona da artık bir öz güven bir cesaret gelmiş herhalde. Arabamıza rutin olarak ayda bir kere giriyor. Ve başka kimsenin de aracına girmiyor bizim aracımızı özellikle seçiyor. Artık bize mi garezi var, arabayı mı güzel görüp içinde para var sanıyor biz de anlamadık” dedi.



“Verdiği zarar aldığı paranın belki de 150 misli”


Minibüse bir daha girmemesi için hırsıza çağrıda bulunan Muhammet Özkan “Şu fitile verdiği zarar bize 150 liraya mal oluyor. Gelsin biz ona haftalık yardım edelim arabamıza da girmesin. Biz sürekli bu camın fitilini, içerideki parçaları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Verdiği zarar aldığı paranın belki de 150 misli. Burada sesleniyoruz İnşallah bir daha girmesin. Gerçi bunu meslek haline getirmiş ben eminim ki yine girecek. Ama biz onu Allah’a havale ediyoruz ne diyelim” şeklinde konuştu.



“Bir ihtiyacı varsa gelsin biz ona yardım edelim”


Muhammet Özkan, “Mağduruz, İnşallah bulunur artık biz de bıktık. Bir ihtiyacı varsa da gelsin biz ona yardım edelim. Arabamıza girip zarar vermesine gerek yok. Aldığı bir para da yok bulabildiği bir şey de yok. Belki 5 defadır 6 defadır giriyor, eli boş dönüyor ama yine de girmekten vazgeçmiyor bu arkadaş. Hatta amca diyelim. 50-55 yaşlarında bir amca çocuk gibi camdan giriyor. 5, 10 kuruş arıyor orada” diye konuştu.


Şahsın, minibüsün camından içeri girerek içeride hırsızlık yaptığı anlar minibüs içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs minibüsün camından içeri giriyor, şoför koltuğuna geliyor ve burada para arıyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
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