0553 313 94 23

Malatya ‘beyaz gelinliğini’ giydi

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi.

22 Mart 2019 Cuma 09:49
Malatya ‘beyaz gelinliğini’ giydi

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da kayısı ağaçlarının çiçek açması ile şehir adeta beyaz gelinliğini giydi.


Dünya kuru kayısı ihtiyacının yaklaşık yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da, 8 milyona yakın kayısı ağacının baharın gelmesi ile çiçek açması kenti beyaza bürüdü. Her yıl aynı zamanlarda beyaz gelinliğini giyen Malatya’da ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.


İlk olarak şehrin doğu kısmında başlayan çiçeklenme yaklaşık 20-25 gün içinde tüm kentte görülüyor. Çiçeklenmenin ilk görüldüğü yerlerden biri olan Battalgazi ilçesinde tüm bahçeler beyaza bürünürken, çiftçiler de yeni hasat yılı için bahçelerdeki mesailerini yoğunlaştırdı.


Binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısıda ağaçların çiçeklenmesi ile çiftçileri de heyecanlı bir bekleyiş sarıyor. Zira bu aylarda hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi, kayısıda hasarın oluşacağı anlamına geliyor. Şu sıralar meteorolojiden gelen tahminleri takip eden kayısı üreticileri, zirai dona yakalanmadan çiçeklenme döneminin sona ermesini ve meyve dönemine girilmesini dört gözle bekliyor. Tek geçim kaynağı kayısı olan üreticiler, zirai don başta olmak üzere doğal afetlere karşı ürünlerini sigortalatırken, kayısıya verilen desteğin de arttırılmasını istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmran Han'dan Erdoğan ve Mahathir'in liderliğine övgü
    1. İmran Han'dan Erdoğan ve Mahathir'in..
    2. Mustafa Savaş, “Seçimi kaybetme..
    3. Huzurevi sakinlerine ziyaret
    4. "Trump, Orta Doğu'da kalıcı hasarlara..
    5. Balık ilgi görmüyor
    6. Devlet Arşivleri için 2019 yeniden..
    7. Patlıcan 9 liradan alıcısını bekliyor
    8. Preslenmiş varil içerisindeki cesedin..
    9. Burhaniye Belediyesi bin 200 kişiye..
    10. Çöç yemeği nasıl yapılır? | Çöç tarifi
    11. Mutlaka smear testi yaptırın
    12. Tatvan’daki 32 hükümlü “Kalfalık”..
    13. Sezona damga vuran orta saha oyuncuları
    14. İtalyan devinden Salah sürprizi
    15. Bakan Cahit Turhan, Kanal İstanbul..
    16. Sungurlu’da ahşap oyuncak üretimi..
    17. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    18. DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz..
    19. Şırnak’ta Dicle Elektrik çalışanlarına..
    20. Başkan Kütükcü’den Tarım Fuarı’na..
    21. Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan..
    22. ADÜ, akıllı kampüsü hayata geçirecek
    23. Avrupa borsaları
    24. Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat..
    25. Bamya tohumu nedir, faydaları..
    26. UEFA’dan Erol Ersoy’a görev
    27. Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son..
    28. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    29. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    30. Ağaçlara kuş evler monte edildi
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı