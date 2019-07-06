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(Özel) Maden Deresinde sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Maden Deresinin kenarında sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
(Özel) Maden Deresinde sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Maden Deresinin kenarında sıcak su ve şifalı su ölçümü yapılıyor.


Sakarya ilinin Karasu ilçesinin sınırlarında yer alan deresi, şelalesi ile doğa severler için güzel ve gezilmesi gereken bir yer olan Maden Deresinin kenarında ekipler sıcak su ve şifalı su ölçümü yapıyor. Daha önceden Maden Deresinde açık olan ve daha sonra kapanan şifalı suyu arama çalışmaları başladı. 450 metre derinliği inilecek olan yerde şifalı suyun çıkması umut ediliyor. Şifalı suyun özellikle sedef hastalıkları, mide ağrıları ve yaraların iyileşmesinde etkili olduğu belirtildi.


Sakarya İl Özel İdaresi tarafından ihaleye verilen sondaj çalışması toplam 3 ay sonra sona erecek. Araştırmalar sonucunda yapılan ölçümlerde sıcak su ve şifalı suyun çıkması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:15
  1. doğa

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