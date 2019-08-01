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(Özel) Maaşları ödenmeyen özel okul öğretmenleri isyan etti

Bursa’da maaşlarını alamadıklarını ileri süren özel okul öğretmenleri eylem yaptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
(Özel) Maaşları ödenmeyen özel okul öğretmenleri isyan etti

Bursa’da maaşlarını alamadıklarını ileri süren özel okul öğretmenleri eylem yaptı.


Özel okullarda çalışan eğitimcilerin mağduriyetleri artınca öğretmenler bir araya gelip dernek kurdu. Osmangazi’ye bağlı Akpınar Mahallesi’nde bulunan Bilgi Okulları önünde toplanan öğretmen grubu, Bursa Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Platformu adıyla basın açıklaması yaptı. Eğitim-Sen Bursa Şubesi’nin de destek verdiği basın açıklamasında öğretmenler, "Aylardır alamadığımız maaşlar hemen ödensin" yazılı pankart açtı.


Kişi başı 30 bin liraya kadar alacaklı olan ve evlerine haciz geldiğini ifade eden öğretmenler adına konuşan Şeref Öztürk, "Okul idarecilerinden ödenmeyen ücretlerimizi talep ettiğimizde mobbing yaşadık. Bu görüşme maddi kaybın yanında manevi kayba da dönüştü. Daha önce de ücretler sürekli gecikmeli ya da kısmen ödeniyordu. Çoğu atanamayan genç öğretmenler, işsizlik korkusuyla sesini çıkaramıyor. Sesini çıkaranlar da eğitim öğretim yılı içinde işini bıraktı. Çünkü süreç psikolojik baskıya dönüştü. Ancak yaşanan hukuksuzluk ve mağduriyeti kamuoyunun bilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Özel okul öğretmenleri olarak memur sendikalarını ziyaretederek sesimizi duyuracağız. Ücretlerimiz ödenmediği takdirde sıkıntı yaşanan okulların önünde geniş çaplı basın açıklaması yapacağımızın bilinmesini isteriz. Bu konuda mağduriyet yaşayan bütün öğretmenlerin bir araya gelmesi sağlanacak. Hakkımızı alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.



"7 aydır maaşımı alamıyorum"


İngilizce öğretmeni Hakan Kırcı, kendisine 3 kere haciz geldiğini anlatarak, "Bilgi Koleji’nde öğretmendim. 7 aylık maaş alacağım var. Maaşlarım ödenmediği için 3 haciz ve 1 banka takibi geldi. Hatta bizim haberimiz olmadan bizi işten de çıkartmışlar. Bu konuda ciddi mağduriyetler var. Benim gibi sadece bu okulda en az 15 arkadaşımız var" dedi.


Toplanan öğretmenler basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
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