(Özel) Lüks sitede korkutan yangın

Bursa’da lüks bir sitede elektrik kesintisi sonrası devreye giren jeneratör panosundan yangın çıktı. Yangında kimse yaralanmazken, sitedeki vatandaşlar sokağa döküldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi, İhsaniye Mahallesi İlknur Sokak üzerinde bulunan bir sitenin jeneratör kulübesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kesintisi olunca sitenin jeneratörü otomatik olarak devreye girdi. Jeneratör devreye girdikten kısa bir süre sonra arıza vererek yanmaya başladı. Jeneratör panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün kulübeyi sardı. Alevleri gören site sakinleri durumu 110 ve 155 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri site sakinlerini sakinleştirmeye çalıştı.

Alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangının asıl sebebinin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ederken, polis konuyla ilgili tahkikat başlattı.