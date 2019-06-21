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(Özel)Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar

Sultanbeyli’de 3 hırsız bir oto galerideki lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:50
(Özel)Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar

Sultanbeyli’de 3 hırsız bir oto galerideki lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldı. Bir araç değerindeki iki farı çalan hırsızlar, çok geçmeden polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Olay Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde bir oto galeride geçtiğimiz gün meydana geldi. Gece saatlerinde oto galeriye gelen 3 hırsız, otoparktaki lüks aracın farlarını çalmak üzere harekete geçti. Hırsızlardan ikisi otoparka girerek araca doğru yönelirken birisi de geldikleri araçta bekledi. Lüks aracın yanına gelen iki hırsız ellerindeki alet ile 55 bin lira değerindeki iki ön farını söktüler. Aracın alarmının çalmasıyla olay yerinden koşarak uzaklaşan şahıslar geldikleri araca binerek kaçtılar. Alarmı duyarak gelen araç sahibi Mehmet Kardaş, aracının ön farlarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaşlarının 18’den küçük olduğu tespit edilen 3 hırsızı da kısa sürede yakaladı.


Aracın sahibi Mehmet Kardaş, “Dün gece saat 02.30 civarlarında ben yatarken arabamın alarm sesiyle uyandım aşağı indim. Ön farlarımın ikisinin olmadığını fark ettim. Emniyet ekipleri geldi. İki tane farımın çalındığını fark ettim 55 bin lira değerinde. 3 şahıs vardı ve aradan 24 saat geçmeden hırsızların yakalandığını polislerden bilgi alarak öğrendim. Sultanbeyli İlçe Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Öte yandan, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar araç ile geliyorlar ve aracın içinden iki şahıs iniyor. İki şahıs lüks aracın yanına gelip ön farlarını söküp alarak kaçıyorlar.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:50
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