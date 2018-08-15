Özel liseler öğrenci kapma yarışında ücrete bakan da var, eğitim kadrosunu araştıran da

Okul seçimi, eğitim ücreti, ulaşım, kırtasiye ve beslenme harcamalarını alt alta koyan velilerin bir kısmı evinin yakınında bir okul isterken, bir kısmı da okulların üniversitelere öğrenci gönderme kapasitelerini dikkate alıyor. Tercih ettiği eğitim kurumunun eğitim ya da akademik kadrosunun niteliğini gözden kaçıranlara da rastlıyoruz. Ülkemizde özellikle özel eğitim kurumlarında bu konu zaman zaman tartışmaya neden olsa da herşeye rağmen öğretmenlerimizin kendi bilgi, birikim ve tecrübeleriyle kurumun vizyon ve hedeflerine uygun hizmet verme imkânını sağlıklı bir şekilde değerlendirdiğini gözlemliyoruz. Peki, okullar yeni döneme girerken fiziki yenilenme kadar eğitim kadrolarını ne ölçüde ve ne şekilde yeniliyor. Bu soruyu eğitim kurumlarının yönetici ve temsilcilerine sorduk.

LİSELERE NAKİLDE TAKVİM İŞLİYOR

30 Temmuz’da açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği kayıt ve nakil takvimi işliyor. Yeni sistemle birlikte adresine yakın okula gitmek istemeyen öğrencilerin nakil sürecinde birinci aşama sona erdi.

4 haftalık nakil sürecinin ilk aşaması pazartesi günü sonuçlanırken, ikinci başvuru süreci de işliyor. 17 Ağustos akşamına kadar devam edecek nakil başvuru sonuçları 19 Ağustos’ta açıklanacak. Üçüncü nakil başvuruları, bayramın hemen ardından, 27-31 Ağustos tarihleri arasında olacak.

3 Eylül’de açıklanacak sonuçlarla birlikte son nakil başvuru haftasına girilmiş olacak. 3-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

8 Eylül’de sonuçlar açıklanacak. 17 Eylül haftasında ise ilk ders zili çalacak.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE TEŞVİK

Hükümet, özel okullar ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine teşvikleri belirledi. Bu yıl 75 bin öğrenciye ilk kez destek verilecek. Özel okul teşvikleri, özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine eğitim desteğine ilişkin tebliğler dün yayımlandı.

75 BİN ÖĞRENCİ YARARLANACAK

Okul öncesi eğitim kurumlarında 6 bin öğrenciye 3 bin 290 lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960 lira, ortaokullar- liselerdeki 15 bin öğrenciye 4 bin 610 lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960 lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye ilk kez eğitim desteği verilecek. Organize Sanayi Bölgesi dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerde öğrenim gören 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, belirlenen alan veya dallara göre değişecek, 9’uncu sınıf öğrencileri için ise aynı olacak. Bu kapsamda sanayi bölgesi içinde ve dışında açılan meslek liselerine bilişimden motorlu araç teknolojisine, biyomedikal cihazdan mobilyaya kadar birçok alanda meslek lisesi öğrencilerine 4 bin 950 ile 7 bin lira arasında eğitim desteği verilecek.

DAR GELİRLİ ÖĞRENCİYE HARÇLIK

Hükümet, geçen yıl şartlı eğitim yardımı yaklaşık 2.5 milyon dar gelirli öğrenciye harçlık verirken, liselere giriş sınavında ilk bine giren öğrencilere bir kereye mahsus 5 bin liralık nakdi yardım yapılacak.