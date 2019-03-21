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(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu Köprüleri birbirine bağladı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) tamamlanarak hizmete açılan bölümler Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü’nü birbirine bağladı.

21 Mart 2019 Perşembe 09:41
(Özel) Kuzey Marmara Otoyolu Köprüleri birbirine bağladı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun (KMO) tamamlanarak hizmete açılan bölümler Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü’nü birbirine bağladı. Bağlantı sağlanan KMO’nun yan yollarda ve bazı viyadüklerde çalışmalar devam ederken yolların son durumu havadan görüntülendi.


Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca-Yassıören ile Habibler-Başakşehir kavşakları kesimleri ve Kurtköy-Akyazı kesiminin 4’üncü bölümü tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı otoyol sayesinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü arasında bağlantı sağlandı. Bazı viyadüklerde ve yan yollarda halen yol çalışmaları devam ederken KMO’nun son durumu havadangörüntülendi.


Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çatalca kısmında yol inşaatı devam ederken, Çatalca’dan Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanan bir araç Osman Gazi köprüsünden geçebilecek. Kurtköy-Akyazı kesiminin 4’üncü bölümünün hizmete girmesi ile hem Osmangazi Köprüsü üzerinden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı hem de transit taşıt trafiğine hizmet eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü birbirine bağlandı. Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesiminin 4’üncü bölümünde 81 kilometre yol yapıldı. Bunların 22 kilometresi anayol olmak üzere, 36 kilometre bağlantı yolu ve 23 kilometre de kavşak yolları yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 09:41
  1. doğa

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