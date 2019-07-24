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(Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu, “sahte dost” çıktı

İzmir Buca’da soymak istediği kuyumcuyu ağır yaralayan şahsın; kuyumcunun bulunduğu sokakta uzun süre midyecilik yaptığı ve yaralanan kuyumcu İlhan Atçı’ya (56) “Baba” diyerek güvenini kazandığı ortaya çıktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
(Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu, “sahte dost” çıktı

İzmir Buca’da soymak istediği kuyumcuyu ağır yaralayan şahsın; kuyumcunun bulunduğu sokakta uzun süre midyecilik yaptığı ve yaralanan kuyumcu İlhan Atçı’ya (56) “Baba” diyerek güvenini kazandığı ortaya çıktı. Olaydan önce 4 saat boyunca Atçı ve kardeşleri ile vakit geçiren şahıs, polis tarafından her yerde aranıyor.


Olay, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde geçtiğimiz Pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre kuyumcunun bulunduğu sokakta uzun süre midyecilik yapan ve Atçı ailesiyle dostluk kuran şahıs, 2 ay önce midyeciliği bıraktı. Pazartesi günü, kuyumcuya uğrayarak sohbet eden şahıs, burada yaklaşık 4 saat boyunca vakit geçirdi, su ve tuvalet ihtiyacını kuyumcudan giderdi. Dükkanın kapanmasına dakikalar kala tuvalete girip kuyumcu İlhan Atçı’ya “Lavaboda fare var” yalanını söyleyen zanlı, Atçı’yı tuvalete girmek istediği sırada bıçaklayarak kasanın anahtarını vermesini istedi. Atçı kanlar içinde kalırken, şahıs altınları çalmayı başaramayarak kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atçı’nın tedavisi sürüyor. Şahıs ise polis ekiplerince her yerde aranıyor.



“Ağabeyime ‘bu altınlar size fazla’ demiş”


Aynı zamanda dükkanın ortağı olan İlhan Atçı’nın kardeşi Ufukhan Atçı, “Şahıs burada midye satardı. Midye satarken buraya gelip giderdi. Aramızda dostluk olmuştu. Bize her zaman ‘baba’ derdi. Sonra iş yapmayınca tezgahı kapatıp gitti. Buradan ayrıldıktan sonra her zaman gelir uğrardı. Suyunu içerdi, birbirimize çay ısmarlardık. Olay günü buraya geldi. Arabasını da yola çalışır durumda bırakmış. Neden açık durumda bıraktığını sorduğumuzda arabanın klimasında arıza olduğunu söyledi. Hatta İlhan ağabeyim arabaya gidip sorunun ne olduğuna baktı ve klimada sorun olmadığını söyledi. Oturduk, çay içtik. Ben 20.15’te eve geçtim. Onlar ağabeyim ve küçük kardeşim Metin ile dükkanda oturmaya devam etti. Küçük kardeşim de dükkandan çıktığında, şahıs tuvalete giriyor. 10 saniye sonra tuvalette fare olduğunu söylüyor. Ağabeyim tuvalete girmek isterken bıçağı saplıyor. ‘Kasanın anahtarını ver, bu altınlar size fazla’ deyip küfür ediyor. Sonra bıçağı gövdesine saplamaya devam ediyor. Ağabeyim bıçağı tutuyor ama bu kez de kolunu 6-7 defa daha bıçaklıyor. İnsanlar gürültüye koşunca şahıs hazır bekleyen araçla kaçıyor” diyerek olayı anlattı.



“Besle kargayı oysun gözünü”


Şahsın altın çalamadan gittiğini belirten Ufukhan Atçı, “Altınları çalamamış ama ağabeyim ağır yaralandı. Ağabeyim psikolojik olarak iyi durumda değil. Hala müşahede altında ama genel olarak iyi durumda. Bizim onunla bir düşmanlığımız yoktu. Yanımıza gelip çayımızı içen insandı. ‘İyilikten maraz doğar’ derler. Besle kargayı oysun gözünü olayı başımıza geldi. Dost bildiğimiz kişi hem arkadan bıçakladı hem de malımıza göz dikti” dedi.



“Saygılı davranıyordu”


İlhan Atçı’nın kardeşi Metin Atçı, “O gün hep beraber dükkandaydık. Ona güvendiğim için dükkandan erken çıktım ve ağabeyimle o dükkanda kaldı. İyi ve saygılı biriydi” derken, Atçı’nın diğer kardeşi Mustafa Atçı ise, “Buraya sık sık gelip gittiği için ağabeylerim durumdan şüphelenmemiş. Bize çok saygı gösteriyordu. Bu adam yakalanmazsa başka birine de aynı şeyi yapabilir. Biz bir an önce bu şahsın yakalanmasını istiyoruz” diye konuştu.



Esnafa “Dükkanı kapatmıyor musun?” diye sordu


Kuyumcunun yanındaki tavukçu dükkanını işleten esnaf ise şunları söyledi: “Saat 20.45’te iki defa dükkana gelip ‘dükkanı kapatmıyor musun?’ dedi. O gün 4-5 saat buralardaydı. Bana ‘atlatmaya çalışıyorum, büyük batağa girdim’ demişti. Ben dükkanı kapayıp gittikten sonra olay meydana geldi.”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:45
  1. doğa

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