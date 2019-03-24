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Özel Kuvvetler Kandil'i hainlerin başlarına yıkacak!

Yurt içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, sınır ötesinde de kıskaca alınıyor. Bağdat yönetimi ile görüşmeler sıklaşırken Özel Kuvvetler’in, önümüzdeki süreçte Kandil’e yönelik operasyonlara başlayacağı belirtiliyor.

24 Mart 2019 Pazar 08:49
Özel Kuvvetler Kandil'i hainlerin başlarına yıkacak!

Türkiye sınırları içinde bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, sınır ötesinde de kıskaca alınıyor. Iğdır’da Aralık ilçesi sınır hattında bulunan jandarma komandolar ülke içinden, İran askerleri de sınırın diğer tarafından terör unsurlarına karşı operasyon yürütüyor. Özellikle terör örgütünün para kaynağı olan uyuşturucu ve kaçakçılık yolları kapatılıyor. Kandil’e yönelik operasyon hazırlıkları ise devam ediyor. Bunun için Irak merkezi yönetimiyle görüşmelerin sürdüğü, özel birliklerin yakında Kandil’i kıskaca almak için harekâta başlayacağı ifade ediliyor.

Hainler Sincar’da da sıkıştı

Terör örgütü, ikinci Kandil olarak gördüğü Sincar’da da zor durumda. Irak ordusuyla PKK arasında geçtiğimiz hafta başlayan çatışmalar aralıklarla sürüyor. Çatışmalarda 30’a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken Irak ordusu ise 5 askerin öldüğünü duyurdu. 5 askerden 4’ünün cenazeleri PKK’lılar tarafından rehin tutuluyor. Irak hükümeti, hem kaçırılan cenazelerin teslimi hem de aralarında 4 elebaşının bulunduğu bir grup teröristin teslim edilmesi için terör örgütüne süre verdi. Bağdat ayrıca PKK’nın bölgeyi terk etmesi için de ültimatom verdi. Sincar’a giden Irak Genelkurmay Başkanı, önceki gün ilçe çevresine gönderilen ve sayıları 9 bini bulan ek birliklerin hazırlıklarını denetledi. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı için kullanılan Sincar’dan PKK’nın atılması bekleniyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 08:49
  1. Iğdır
  2. operasyon
  3. kandil
  4. Sincar
  5. TSK

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  • Abdurrahman AydınAbdurrahman Aydın55 dk önce
    Kandil seçim malzemesi oldu artık Başkan kim seçiminde de kandil gidiyordunuz

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