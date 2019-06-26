(Özel) Kurtlardan kurtulmak isterken köpekleri öldürdü

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yedikleri ilaçlı etten zehirlenen 2 çoban köpeği öldü, 1 tanesi de yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Sünlük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, küçükbaş hayvan besiciliği yapan Şaban İlbeyli, oğlu Murat İlbeyli’ye koyunları otlatmasını söyledi. Murat İlbeyli akşam saatlerinde koyunlarını otlatmak için 3 çoban köpeğini de yanına alarak meraya geldi. İlbeyli koyunlarla ilgilenirken sürüye sahip çıkan çoban köpeklerinin olmadığını fark etti. Gözden kaybolan köpekleri aramaya koyulan Murat İlbeyli meranın karşısında bulunan ormanlık alanda acı içinde çırpınan köpeklerini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Murat İlbeyli durumu mahalle muhtarı Ersin Uslu’ya bildirdi. Mahalle muhtarı yaşanan talihsiz olayı Mustafakemalpaşa Zabıta Müdürlüğüne ve jandarmaya aktardı. Sünlük Mahallesi Muhtarı Ersin Uslu’nun ihbarı üzerine Mustafakemalpaşa Zabıta Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağı veterinerleri ve jandarma ekipleri kısa zamanda olay yerine geldi. Acı içinde kıvranarak can veren köpeklerinin ölümünü seyreden aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.

3 çoban köpeğinden ikisinin olay yerinde öldüğü diğerinin hala hayatta olduğu anlaşıldı. Hayvan ölümlerinin yaşandığı alanda inceleme yapan ekipler büyükbaş hayvanların sütlük diye tabir edilen bir organına rastladı. Mezbahadan alındığı anlaşılan organa zehir döküldüğü tespit edildi. Zehirlenerek ölen 2 çoban köpeği çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirler alınarak gömüldü. Hayatta kalma mücadelesi veren 3. köpek ise Mustafakemalpaşa Belediyesi hayvan barınağında tedavi altına alındı. Öte yandan zehirli et incelenmek üzere ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri büyükbaş organına zehir karıştırdığı iddia edilen bir çobanı tespit ederek gözaltına aldı. Çobanın ifadesinde kendi otlattığı hayvanları kurt ve çakallardan korumak için yaptığını söylediği iddia edildi. Çevrede bu tür olayların sıklıkla meydana geldiğini söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Kısa zamanda sosyal medyada da yer bulan olay sonrasında hayvan severler tepki gösterdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.