(Özel)Kurbanlıklar gelmeye başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurban bayramına bir ay kala pazar hareketlenmeye başladı. Büyük baş hayvan fiyatları 8 bin liradan başlıyor.

Kurban bayramına bir ay kala kurban pazarları kuruldu. Doğu ve düneydoğudan getirilen büyük baş hayvanlar pazardaki yerlerini almaya başladı. Gelen kurban satıcıları müşteri beklemeye başladı. Yavaş yavaş çadırların kurulduğu pazarda bir yandan satışlar başlarken, diğer yandan çadır kurma telaşı da sürüyor.

İnegöl’e gelen kurban satıcılarının müşteri beklediği pazarda, fiyatlar geçen yıla göre biraz yüksek. Büyük baş hayvan fiyatları 8 binden 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Muş’tan getirdiği büyük baş hayvanları satışa sunan Felemez Akkoyun, fiyatlarda geçen seneye göre yüzde 25 oranında artış olduğunu ifade ederek, “Hayvanlarımızı Muş Bulanık’tan getirdik. 15 seneden bu yana kurbanlık satışı yapıyoruz. Herkes kendi gücüne göre kurbanlık alacak" dedi.

Öte yandan geçen yıl olduğu gibi bu sene de dişi düve kesimi yasak. Pazarlara kurbanlık için getirilen dişi düveler içeriye alınmayacak.