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(Özel) Kunduracılık mesleği yok olmak üzere

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kundura ayakkabı imalat ve tamirciliği yapan son birkaç ustadan biri olan Efrahim Karaağaçlı, 12 yaşından bu yana severek yaptığı mesleğin çırak yetişmemesinden dolayı bitme noktasına geldiğini söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:48
(Özel) Kunduracılık mesleği yok olmak üzere

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kundura ayakkabı imalat ve tamirciliği yapan son birkaç ustadan biri olan Efrahim Karaağaçlı, 12 yaşından bu yana severek yaptığı mesleğin çırak yetişmemesinden dolayı bitme noktasına geldiğini söyledi.


Bandırma’da kundura ayakkabı imalat ve tamirciliği yapan Efrahim Karaağaçlı, kunduracılık mesleğinin çırak yetiştirilememesinden dolayı ölme noktasına geldiğini belirterek, “Yarım asrı geride bıraktığım ayakkabıcılık mesleği gelecek vaat etmediği için yok olmaya yüz tutuyor. El işçiliği ile yapılan ayakkabı imalatı, fabrikasyona yenik düştük. Artık günlük yevmiyemizi çıkartırsak kardır. Çok şükür emekli maaşımız var. Vatandaşın işini görmeye çalışıyoruz. Çocuklarım bu işi bırakmamı söylüyor fakat doktorum bırakmamı istemiyor. Bırakırsam kahve köşelerinde zaman harcamayıp hasta olacağımı söylüyor. Yaklaşık 50 yıldır bu işi yapıyorum askerden geldim bu dükkanı açtım. İlk zamanlar ayakkabı yapıyordum o işten de iflas edince sadece tamir işine devam ettim. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bu işte okuttuk, evimizi de buradan kazandığımız paralarla aldık. Rabbım olmayanlara da nasip etsin, çok şükür karnım doyuyor” dedi.


“Fabrikasyon el işçiliğini bitirdi”


Baba mesleği olan ayakkabıcılık mesleğini sürdüren Efrahim Karaağaçlı, meslekte yarım asrı geride bıraktı. Fabrikasyon ayakkabıların çıkması ile ayakkabıcılık mesleğinin de günden güne yok olduğunu belirten Karaağaçlı, kunduracılık mesleğinin de fabrikalaşmasının ardından el işçiliği olan mesleğinde hiçbir ilerleme kaydedemediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:48
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