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(Özel) Küçük Poyraz’ın hortum merakı şaşkına çeviriyor

Pendik’te 5 yaşındaki Poyraz’ın hortumlara olan merakı görenleri şaşkına çeviriyor.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
(Özel) Küçük Poyraz’ın hortum merakı şaşkına çeviriyor

Pendik’te 5 yaşındaki Poyraz’ın hortumlara olan merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşıtları gibi oyuncaklarla vakit geçirmeyi sevmeyen Küçük Poyraz, sadece hortumlarla oynuyor. 6. aylıkken hortumlarla oynamaya başlayan küçük çocuk, evinde hortumlardan bir dünya kurdu. Küçük çocuk, parka ya da misafirliğe giderken de hortumlarını yanından ayırmıyor.


Pendik’te 5 yaşındaki Poyraz Bahadır’ın hortumlara olan merakı görenleri şaşkına çeviriyor. 6 aylıkken hortumlarla oynamaya başlayan küçük Poyraz o gün bugündür hortumlardan başka hiçbir şeyle oynamıyor. Yaşıtları gibi oyuncaklarla oynamayı sevmeyen küçük çocuk, parka ya da misafirliğe giderken bile hortumlarını yanında götürmeyi ihmal etmiyor. Hortumlardan kendisine bir dünya kuran küçük Poyraz, neredeyse bütün gününü hortumları birleştirip sökmekle geçiriyor. Hortum merakı nedeniyle ailesinin sürekli alışveriş yaptığı mahallenin nalburu, çocuğa ‘küçük müşterim’ diye hitap ediyor.



“Parkta da mutlu değil. Parka götürsek de ‘hortumlarımı da götüreyim’ diyor”


Çocuğunun hortum merakıyla ilgili konuşan anne Kübra Bahadır, “Doğduğundan beri, 6 aydan sonra başladı. Şu an 5 yaşında. 5 yaşına kadar devamlı hortumla oynuyor yani. Top, araba, birçok kez denedik hediye olarak verdik ama kutusunu bile açmadı. Kız kardeşi bile arabaları merak ediyor oynuyor. Ama bu çok farklı. Poyraz küçüklüğünden beri sürekli hortumlarla oynuyor. Ama öyle bir saat iki saat değil sürekli, sabah akşam her yerde hortumlar. İş yapmamı bile engelliyor. Kablo, hortum, bant sürekli bunlarla oynuyor. Anneannesine giderken çöp poşetinin içine hortumlarını dolduruyoruz öyle gidiyoruz. Hortumlarını kapının önüne koyuyor, hazırlıyor. Sürekli hortumlarla, birleştirme aparatlarıyla, kelepçeleriyle onları birleştiriyor. Ben burayı yıkıyorum, burayı yapıyorum, köprü inşa ediyorum diyor devamlı. Hortumlar sürekli evde duruyor, kaldırmıyoruz. Parkta da mutlu değil. Parka götürsek de ‘hortumlarımı da götüreyim’ diyor. Onun için sürekli evde. Cezalandıracağımız zaman da hortumlarını elinden alıyoruz. Hortumsuz duramıyor çünkü. O zaman ‘tamam bir daha yapmayacağım hortumları verin’ diyor” dedi.



“Doğum gününde paket yapıp hortum hediye ettik”


Ayrıca anne Kübra Bahadır, “Son zamanlarda nalburda bir kırmızı hortum görmüş. Nalbur zaten tanıdığı için ‘küçük müşterim geçiyor’ diyor gördüğü zaman. Çünkü sürekli nalburdayız biz. Hediye alınacağı zaman nalburdan alıyoruz. Hatta hediye paketi bile yapıp hortum aldığımızı biliyorum doğum gününde. En son kırmızı hortum istiyor. O hortuma da ben izin vermedim. Her yerde hortum var ve koyacak yerimiz olmuyor. Daha sonra nalburda inşaat malzemeleri ilgisini çekti. Onları daha önce merak ediyordu. Beni Boğaz Köprüsü’ne götürür müsün, Kız Kulesi’ne götürür müsün? Gezme amaçlı değil, temelini merak ediyor, nasıl yapıldığını. Yeni yapılan evlerin arabayla yanında duruyoruz. Onların temelini kazarken kepçelere bakıyor. Müthiş bir heyecan duyuyor, sanki çocuğa en sevdiği şeyi vermişsin gibi. Vücudundaki damarları hortumlara benzetiyor. Bana gösterip aynı hortum gibi değil mi, bütün vücudumuzda var bunlardan’ diyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
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