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Kraliyet Ailesi Bursalı genç girişimciyi tercih etti

Suudi Arabistan Kraliyet ailesi ve Suudi Prensi Muhammed bin Salman’a bağlı dünyaca ünlü şirketlerin kurumsal işlerini Bursalı genç girişimci yapıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:03
Kraliyet Ailesi Bursalı genç girişimciyi tercih etti

Suudi Arabistan Kraliyet ailesi ve Suudi Prensi Muhammed bin Salman’a bağlı dünyaca ünlü şirketlerin kurumsal işlerini Bursalı genç girişimci yapıyor.


Suudi Arabistan, Arap Ülkeleri, Hollanda, İsviçre, Fransa gibi ülkelerin dünyaca ünlü şirketleri ile Hava yolu şirketleri Bursalı genç girişimcinin peşinde.


Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurduğu şirket ile bir anda Arap ülkeleri ve Avrupa ülkelerinde bulunan önemli şirketlerin işlerini yapan genç girişimci Türkiye’nin adını duyurmaya devam ediyor.


Ajans Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Alkuş, Suudi Arabistan’da önemli anlaşmalara imza attıklarını belirterek, "Suudi Arabistan’daki Kraliyet bünyesindeki önemli firmalarla birlikte anlaşma sağlayarak, şirketlerin kurumsal yapılanmasında önemli noktalardaki açıklarını Bursa’da kurmuş olduğumuz ajansımız ile birlikte Arabistan’daki firmalara hizmet etmekteyiz. Kurumsal yapılanmalarındaki tasarımlarında ve baskı işlerine kadar tüm hizmetleri firmalara sağlamaktayız. Son teknoloji ürünlerle halkımıza, diğer ülkelere ve tüm Müslüman ülkelere hizmet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Alkuş, “Suudi Arabistan’ın dışında ülkemizin bağlantılı olduğu Avrupa ülkelerinde, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde kurumsal anlamda katalog ve benzeri çalışmaları yürütmekteyiz. Ayrıca Suudi Arabistan’ın önemli hava yolu şirketlerinin promosyon ürünlerinin basımında anlaşmaya varmak üzereyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:03
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