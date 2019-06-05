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(Özel) Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor

Bursa’da berber, 1920 yılından beri köyde vefat eden kişilerin fotoğraflarını panoda sergiliyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
(Özel) Köyün kuruluşundan itibaren ölenlerin resimlerini sergiliyor

Bursa’da berber, 1920 yılından beri köyde vefat eden kişilerin fotoğraflarını panoda sergiliyor.


Mübadele muhacirlerinin yaşadığı Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye köyünde berberlik yapan Hayri Aydın, köyde ilk ölen kişiden bugüne kadar vefat edenlerin fotoğraflarını köy konağında sergiliyor. Aydın’ın uğraşları sonucu bulduğu fotoğrafları gören ölenlerin yakınları ise duygu dolu anlar yaşıyor.


Köylerinin eski bir Rum köyü olduğunu ifade eden Hayri Aydın, "Köyümüzde 1920 yılında gelen mübadele göçmenleri yaşıyor. Benim 40 yıllık bir hayalim vardı. Köydeki ölen herkesin resimlerini bulup açtığım panoda sergilemek. Köydeki herkesi tek tek dolaşıp uzun uğraşlar sonucu ilk ölenden bugüne vefat edenlerin fotoğraflarını buldum. Burada dedelerinin ilk defa resimlerini gören torunları duygulanıyor. Bu uygulamayı ölene kadar devam ettireceğim" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:11
  1. fotoğraf
  2. sergi

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