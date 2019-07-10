0553 313 94 23

(Özel) Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

Bursa’da köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:35
(Özel) Köylü kadınların açtığı kafe Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi çekiyor

Bursa’da köylü kadınların ormanların içinde açtığı kafe, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor.


Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanına konu olan Zeyniler köyünde yaşayan kadınlar, yaptıkları yöresel yemekleri Türkiye’nin her yerinden gelen ziyaretçilere sunuyor. Zeyniler’i ziyarete gelen misafirler, köylü kadınların yaptığı yöresel yemekleri yiyerek unutulmaz bir gün geçiriyor.


Ahıska göçmeni ailelerin kurduğu Zeyniler köyünde, 41 kadın, 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya geldi. Köy konağını işletmeye başlayan kadınlar, burada yörelerine has yemek ve kahvaltılık çeşitlerini yaparak gelen ziyaretçilere sunuyor. Ziyaretçiler, kuş bakışı Bursa manzarasını görmenin yanında, köylü kadınların işlettiği konakta bir birinden lezzetli yemekleri tatma imkanı buluyor.


Zeyniler kadınları olarak büyük iş başardıklarını belirten Elif Yıldırım, "Köyümüzü 1877 yılında Ahıska’dan gelen dedelerimiz kurmuş. Köyün kadınları olarak bir kooperatif kurduk. 41 üyemiz var. Burada her gün 15 kişi vardiyalı olarak çalışıyoruz. Yöremize has lezzetleri yaparak gelen misafirlere sunuyoruz. Buraya Türkiye’nin her yerinden ziyarete gelenler var. Yemeklerimizi yiyerek buradan mutlu ayrılıyorlar. Köyümüzün havası ve yemekleri bir başka güzel" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Finans en geniş ATM ağına sahip özel banka oldu
    1. Türkiye Finans en geniş ATM ağına..
    2. Özyeğin Üniversitesi ile Accor..
    3. Rusya'dan gelen gizemli uçak..
    4. Karar gazetesi arafta kaldı! Babacan’ı..
    5. İDDEF, 33 ülkeye kurban sevincini..
    6. Asya borsaları
    7. Beyaz fasulyesinin kilosu 10 TL
    8. İstanbul'da belediye otobüsü alevlere..
    9. FETÖ'nün sağ koluydu... Parmak izi..
    10. ABD’de fırtına aracı ters çevirdi
    11. Oyuncaklar neden temizlenmeli?..
    12. Japonya’dan yeni hızlı tren denemesi
    13. Moğolistan’da 700 hayvan yıldırım..
    14. Karadeniz sahilinin en uzun pidesi
    15. Migros’tan perakende alanında bir ilk
    16. PKK üst yönetimi panikte
    17. Şehitliklerde kodlama ve aplikasyon..
    18. "Modern Şiir Okumaları" etkinliği
    19. Van’da kaçak sigara ve para ele..
    20. Başkentte yaya geçitleri yenileniyor
    21. Kaymakam Abbasoğlu: İstihdam sağlayan..
    22. Kaftancıoğlu CHP’yi karıştırdı! ‘Canan..
    23. Bakan Selçuk'tan ders ücretleri..
    24. AUDİ Cup saat kaçta hangi kanalda..
    25. İmam Hatip Hakkı Özkan Almanya’daki..
    26. Eyüpsultanlı Kadınlara "Diksiyon ve..
    27. Fatih’te otele kaçak içki operasyonu:..
    28. Yükseklisans ve doktora öğrenci alan..
    29. Suriyelilere özel harekatlı uygulama
    30. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız gelir. Davutoğlu’na gelince…"
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"