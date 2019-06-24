0553 313 94 23

(Özel) - Köylü dedeler torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yaptı

Bursa’nın yüzlerce yıllık geçmişe sahip köyünde yaşayanlar yılda bir defa bir araya gelip öyle oyunlar oynuyor ki görenler hayran kalıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
(Özel) - Köylü dedeler torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yaptı

Bursa’nın yüzlerce yıllık geçmişe sahip köyünde yaşayanlar yılda bir defa bir araya gelip öyle oyunlar oynuyor ki görenler hayran kalıyor. Köylü dedelerin torunlarıyla düşe kalka çuval yarışı yapması, deve kaplumbağa kılığına giren yarışmacılar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.


Gelenekle ve göreneklerini bağlı Büyükorhan ilçesi Danacılar köyü sakinleri yılda bir defa düzenlenen köy hayrında bir araya gelerek ilginç yöresel oyunlarıyla renkli görüntülere imza attılar.


Her biri yüzlerce yıllık geçmişe sahip oyunları oynayan köylüler aynı zamanda bu oyunları gelecek kuşaklara aktarıyor. Köyün meydanında kurulan kazanlarda yemekler pişerken, köylüler de çocuk, genç ihtiyar demeden kendini meydana atıp yöresel oyunları oynamanın keyfini çıkartıyor.


İlk önce sahneye deve kostümü giyen iki kişi çıkıyor. Bu kişiler hasta numarası yaparak Büyükorhan Belediye Başkanının önünde bayılıyor. Köylerine gelen belediye başkanından hizmet sözü alan deve iyileşerek meydandan ayrılıyor. Şenlik; dede ve torunların çuval yarışıyla devam ediyor. Çuval yarışında torunlar birincilik ipini göğüslerken, dedeler ise düşe kalka taklalar atarak yarışı tamamlıyor. Daha sonra meydana köyün genç kızları çıkarak sandalye kapma yarışında kıyasıya mücadele veriyor. Oyunlarda final ise kaplumbağa yarışıyla bitiyor. Sırtlarına bağlanan teknelerle kaplumbağa görünüme kavuşan yarışmacılar kaplumbağa gibi emekleyerek birincilik için yarışıyor. Köye ilk defa gelip bu oyun ve yarışları görenler ise hayranlıkla izliyor.


Yüz yıllardır süre gelen gelenekleri gelecek kuşaklara aktarmak için mücadele ettiklerini ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Bunlar unutulmaya yüz tutmuş etkinlikler. Bunları tekrar canlandıran gençlerimiz ve insanlarımızla buluşturan dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben kültür dernekçiliğini çok önemsiyorum. Bu dernekler vasıtasıyla biz bazı şeyleri yaşatabiliyoruz. Teknolojinin çok hızlı ilerlediği bir dönemde çocuklarımız internet ortamında vakit geçiriyorlar. Biz çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi yaptığımız etkinlikle aktarmaya çalışıyoruz" dedi.


Danacılar Dernek Başkanı Reşat Karış, "Bu oyunlarımız bizim geçmişimiz. Biz burada tarihimizi yaşatıyoruz. Yılda bir defa düzenlediğimiz etkinlikte bir araya gelip yöresel oyunları oynuyoruz. Hem oyunları oynayanlar hemde izleyenler keyifli bir vakit geçiriyor. Biz gelenek ve göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enez Gençlik Kampı’nın ilk konukları yola çıktı
    1. Enez Gençlik Kampı’nın ilk konukları..
    2. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    3. Almanya'da iş dünyası güveni haziranda..
    4. Mursi’nin cumhurbaşkanlığı ve ölümü..
    5. Elektrikli bisiklete çakar taktı,..
    6. Karaköprü Belediyespor’da alt yapı..
    7. Kadınların yaptıkları eserler..
    8. Çalı’da altın kemerin sahibi İsmail..
    9. Evlenmekten vazgeçen kız kardeşini..
    10. Şehir askerin ailesine şehadet belgesi..
    11. UEDAŞ çalışanlarına çetin arazi..
    12. Golfçüler halı ve fileyle şampiyonaya..
    13. Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının..
    14. Türk ‘Pençe’si PKK’ya göz açtırmıyor!
    15. Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    16. Firari FETÖ sanığı, Niğde'de kıskıvrak..
    17. "İstanbul seçimini yaptı, milletin..
    18. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    19. Yiğit Aslan Başarılarına Devem Ediyor
    20. Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde..
    21. Çaldıran Belediyesinden cami yapımı..
    22. Başkan Kılıç’tan muhtarlar zirvesi
    23. Minibüse giren yavru kedi itfaiye..
    24. VASKİ’den akıllı su sayacı dönemi
    25. (Tekrar) Kartal’da çöken bina..
    26. Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi..
    27. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu! 16..
    28. Boyun germe estetiği ile yıllara..
    29. Altay’dan, İzmir’e birlik çağrısı
    30. Pasinler TSO’dan mesleki yeterlilik ve..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama