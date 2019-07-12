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(Özel) Köylerindeki boş alanları ağaçlandıran köylüler tek tek hapse giriyor

Bursa’da 200 yıl önce kurulan köyde yaşayan vatandaşlar, dedelerinden kalan tarlaları işledikleri için hapis cezasına mahkum ediliyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:18
(Özel) Köylerindeki boş alanları ağaçlandıran köylüler tek tek hapse giriyor

Bursa’da 200 yıl önce kurulan köyde yaşayan vatandaşlar, dedelerinden kalan tarlaları işledikleri için hapis cezasına mahkum ediliyor.


200 yıl önce Horasan’dan gelen ailelerin kurduğu Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Taşpınar köyü sâkinleri, dedelerinden kalan ve 50 yıldır işledikleri araziler yüzünden teker teker hapis cezası alıyor. Eskiden geçimini hayvancılıkla sağlayan orman köyü Taşpınar’da köylüler 50 yıl önce tarım yapmaya başladı. Köylülerin ekip biçtikleri arazilerin bir kısmı 2B arazisi kapsamına girerken, bir kısmı ise girmedi. 2B kapsamına alınmayan orman arazileri köylüler tarafından işgâl edildiği gerekçesiyle 2 kişi 9 ay hapse mahkûm edildi. Ardından 8 köylü hakkında da işlem yapıldı. Bu 8 köylü de cezaevine girecekleri günü bekliyor. 3 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişinin cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.


Uzun yıllar köylüler tarafından işlenen 14 dönümlük orman arazisinin 12 dönümü 2013 yılında geçen kadastroyla 2B arazisi kapsamına alınırken, tarlanın ortasında bulunan 2 dönüm ise orman arazisi vasfında gözüküyor. Köylüler bu çelişkili işlemler yüzünden mağdur olduklarını söyledi.


Dedelerinden kalan arazileri ekip biçtikleri için hapis yattıklarını ifade eden Taşpınar köyü sâkinleri, "Biz dedelerimizden kalan arazilerde tarım yapıyoruz. Biz bırakın ağacı, bir çırpı bile kesmedik. Ailemizden cezaevine girenler var. Şu an iki kişi cezaevinde. 8 kişi daha girmek üzere. Şikâyet oldukça bu sayı gittikçe artıyor. Köyümüzün yüzde sekseni cezaevine girebilir. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Cezaevinde bulunan yakınlarımızın cezasının affedilmelerini istiyoruz" dediler.


Taşpınar Muhtarı Hasan Uludağ, "Ormanda tahribat yapılmadan işgâl edilen yerler var. Bu araziler 40 yıldır kullanılıyor. Biz boş alanları tarım alanı olarak değerlendiriyoruz. Bu kullandığımız alanların bir kısmı 2B kapsamına alınırken, bir kısmı alınmadı. Alınmayan kısımlar işgâl gözüktüğü için şikâyet edildiğinde köylüler ceza alıyor. Şu an şikayet edilen 2 kişi cezaevinde. 8 kişi hakkında da işlem yapıldı. Köyümüzde 3 bin kişi yaşıyor. Bunun yüzde sekseni cezaevine girebilir. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:18
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