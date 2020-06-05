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Aktüel

(Özel) Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar

Bursa’nın kırsal mahallelerinden Alacaat’ta 15 yıl önce köy halkının aldığı kararla herkes sigarayı bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:33:13 -
(Özel) Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar

Bursa’nın kırsal mahallelerinden Alacaat’ta 15 yıl önce köy halkının aldığı kararla herkes sigarayı bıraktı.


Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 60 haneli kırsal Alacaat Mahallesi’nde 130 kişi yaşıyor. 15 yıl önce köylüler tarafından alınan kararla sigara içenlerin tamamı sigarayı bıraktı. Şu an köyde yaşayan hiç kimse sigara içmiyor. Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, “Köyümüzde 120-130 kişi yaşıyor ve bunların içinde hiçbir vatandaşımız sigara içmiyor. Bu manada parmakla gösterilecek köylerden birisiyiz. Köyde en son sigarayı Muammer ağabeyimiz içiyordu. O da bundan 15 yıl önce sigarayı bıraktı ve o tarihten bu yana da köyümüzde sigara içen yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizim köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz” dedi.


Mahallede en son sigarayı bırakan Muammer Sakin de, “Ben 35 sene sigara içtim. Bundan 15 sene önce köyümüzde bir karar aldık. Herkes sigarayı bıraktı. 15 senedir bu köyde sigara içen bir vatandaşımız bile yok. Ben normalde sigarayı bırakmayı hiç düşünmezdim ama köy karar alınca bırakmak mecburiyetinde kaldık ama şimdi Allah razı olsun diyorum. Bizler için de çok iyi oldu” diye konuştu.

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