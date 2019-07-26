0553 313 94 23

(Özel) Köpekleri hedef alarak ateş ettiği iddia edilen sanığa 5 ay hapis cezası

Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:00
(Özel) Köpekleri hedef alarak ateş ettiği iddia edilen sanığa 5 ay hapis cezası

Esenyurt’ta boş bir arazide köpeklere doğru tüfeğiyle ateş ettiği iddiasıyla, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan yargılanan sanık 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Esenyurt’ta boş bir arazide tüfeğiyle, köpeklere doğru ateş ettiği iddia edilen A.O.’nun 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Büyükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık A.O. ve avukatlar katılırken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Nahide Esra Danışman da duruşmada yer aldı.


Duruşmada son savunmalar dinlendi. Sanık A.O., boş arazide sadece yeni aldığı tüfeğini denediğini, köpekleri öldürmediğini söyleyerek beraatini talep etti. Boş arazide ateş açmasının hata olduğunu kabul ettiğini kaydeden sanık A.O. “iddia edildiği gibi köpekler hedef alınarak ateş açılmamıştır. Eğer köpeklere ateş açılmış olsaydı bölgede köpek ölüsüne falan rastlanırdı. Ancak böyle bir durumda yok. Beraatime karar verilsin” diye konuştu.


Duruşmada söz alan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı Nahide Esra Danışman ise, sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.


Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.O.‘yu, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.


Olayın geçmişi


Sanık A.O., 26 Ocak 2018’de Esenyurt’ta boş bir araziye giderek, tüfeğiyle ateş ettiği sırada müşteki M.Ç., aracıyla geçerken sanık A.O.’ya “Niye köpekleri öldürüyorsun” diye sordu. Sanık A.O., köpekleri öldürmediğini ve yeni aldığı silahını denediğini belirtti.


Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında sanık hakkında, “Korku, Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme” suçundan 6 ay ile 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. Üniversite ile ERA Çevre Teknolojileri..
    3. SBÜ ile Özbekistan Yenilikçi Kalkınma..
    4. Ağabeyini öldüren sanık akıllı çıktı
    5. Yapay zekanın güvenlikte oynadığı..
    6. 40 yaşından sonra kep attılar
    7. (Özel) Taksim Meydanı’nda Epilepsi..
    8. (Özel) Cezayirli şahsın 15 bıçak..
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. Temel besin kaynakları küçülen..
    11. (Özel) Kızına araba çarpan anne sinir..
    12. Ordulu ’kot doktoru’ndan İsveç akımına..
    13. Hırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş..
    14. Apple Intel'in akıllı telefon..
    15. Yurtta hava durumu
    16. GÜNDEM / 26 Temmuz 2019
    17. Beşiktaş’ın Loca peşkeşinde ikinci..
    18. (Özel) Köpekleri hedef alarak ateş..
    19. Altay Bayındır: Sorumluluklarımızın..
    20. Adana’da 5 torbacı tutuklandı
    21. Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar..
    22. Kan davasına 2’si polis 6 kurban
    23. Kanal tedavisi korkulur olmaktan çıktı
    24. İzmir'in iki ilinde 77 düzensiz göçmen..
    25. Ahmet Ümit: Edebiyatın asıl görevi..
    26. Torul’da her yeni doğan için bir fidan..
    27. Trafik çocuk eğitim parkında..
    28. Aile Yaşam Merkezinden Dede Korkut’a..
    29. 'İHA'lar hidrojen yakıt piliyle daha..
    30. Eskişehir'de korkutan kaza… 14 yaralı
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor