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(Özel) Kontrolden çıkan kamyon zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde seyir halinde olan kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zincirleme kazaya sebep oldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:23
(Özel) Kontrolden çıkan kamyon zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde seyir halinde olan kamyon, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak zincirleme kazaya sebep oldu. Bir kamyon ile iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Seyir halinde olan kamyon sürücüsü, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı. Otomobilin de önündeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:23
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