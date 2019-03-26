0553 313 94 23

Klipli muhtar adayından dördüncü çocuğa altın vaadi

İzmir’de Buca Koop Mahallesi’nin muhtar adayı Remzi Doğan (65), seçim yarışında kendisi için hazırlanan seçim şarkısına bir de renkli bir klip çekti.

26 Mart 2019 Salı 10:04
Klipli muhtar adayından dördüncü çocuğa altın vaadi

İzmir’de Buca Koop Mahallesi’nin muhtar adayı Remzi Doğan (65), seçim yarışında kendisi için hazırlanan seçim şarkısına bir de renkli bir klip çekti. Doğan’ın en dikkat çeken vaadi ise dört çocuk yapan ailelere bir çeyrek altın hediyesi oldu.


İzmir Buca Koop Mahallesi’nde 15 yıldır yaşayan ve heykeltıraş olduğunu belirten 65 yaşındaki Remzi Doğan, yerel seçimlerde mahallenin muhtarı olmak için kıyasıya yarışıyor. Bu kapsamda kendisi için hazırlanan Remzi Doğan isimli seçim şarkısına klip çeken Doğan, muhtarlığı alma konusunda oldukça iddialı. Çok sayıda projesinin bulunduğunu kaydeden Doğan’ın en ilginç vaadi ise dört çocuk yapan ailelere bir çeyrek altın hediyesi oldu.



"Her şeyin ilki olsun istedik"


Doğan, "Ben AR-GE ve inovasyon yapılı bir beyne sahibim. Bu seçimde her şeyin ilk olsun istedik, muhtarlık yarışı için klip yaptık. Aynı zamanda azam olacak olan Sivaslı arkadaşım, 32 saz eşliğinde Remzi Doğan diye bir müzik yaptı. Buna bir de klip çektik. Seçim aracımızda insanları fazla rahatsız etmeden müziği çalıp mahalleyi geziyorduk. Ancak sonra mahalleliden ciddi bir talep geldi. Bir vatandaş, ‘eşim camları temizlerken senin müziğini söylüyor, neredeyse aşağı düşecek’ dedi. Şimdi bütün mahallemiz Remzi Doğan’ın müziğini dinliyor. Her şeyde ilke imza atmaya çalışıyoruz. Projelerimizde de ilkler yer alıyor. Buca Koop’u tüm Türkiye’ye tanıtacağız. İlk defa ‘Alo Muhtarlık’ servis hattını burada kuracağız. Türkiye’de ilk defa botanik bir muhtarlık yerleşkemiz olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘üç çocuk yapın’ diyor. Çoğalmaktan zarar gelmez. O zaman ben de söz veriyorum; dört çocuk yapana çeyrek altın benden” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:04
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi
    1. Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi
    2. Başkan Çelik, ilçe belediye..
    3. Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı..
    4. Elektrik ve doğal gaz fiyatları..
    5. Çiftlik Bank iddianamesi hazırlandı
    6. Şekerden kurtulmak için Fransa’dan..
    7. Samsun'da ayakkabı hırsızları bakın..
    8. Otobüsün çarptığı otomobil hurdaya..
    9. Eski BBP Genel Başkanı Muhsin..
    10. Tarihçi yazar Bahadıroğlu, ADÜ’de..
    11. Muğla’da Orman Haftası Satranç..
    12. Kapısında kilit olmayan kütüphane
    13. Aydın’da geleneksel 4. ‘RAM Günleri’..
    14. Bandırma’da ’Ebru Sergisi’ İlgi Gördü
    15. (Özel) Klipli muhtar adayından..
    16. İzmir takımlarını şampiyonluk..
    17. Sinsi hastalık vereme dikkat
    18. (Özel) Hayvanlar için 5 yıldızlı otel..
    19. Ömer Günel, mali müşavirler ile bir..
    20. ASKİ’nin yeni kombine kanal temizleme..
    21. FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına..
    22. Çeşme’de kalamarlara yapay yuva
    23. Göztepe tarihi değiştirmeye çalışacak
    24. Erdoğan’dan Yücel Yılmaz’a canlı yayın..
    25. Çiftlikbank’a yönelik yürütülen..
    26. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    27. McGregor emekliye ayrıldı
    28. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında..
    29. Mathieu Valbuena için flaş iddia
    30. Borsa, güne yükselişle başladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!