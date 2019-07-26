0553 313 94 23

(Özel) Kızına araba çarpan anne sinir krizi geçirdi

İstanbul Esenyurt’ta annesinin elinden yola fırlayan küçük kıza araba çarptı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:05
(Özel) Kızına araba çarpan anne sinir krizi geçirdi

İstanbul Esenyurt’ta annesinin elinden yola fırlayan küçük kıza araba çarptı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren anne araca zarar vermek istedi, kadını bir yakını tokatlayarak kendisine getirmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.


Kaza, dün akşam saatlerinde Esenkent girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EME 08 plakalı panelvan araç seyir halindeydi. Bu sırada kaldırımda annesi ile bekleyen 11 yaşındaki küçük kız annesinin elinden bir anda yola fırladı. Küçük kız panelvan aracın kendisine çarpması ile yaralandı. Özel bir hastanenin önünde olan kazayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğu hemen hastaneye kaldırdı. Olay yerine ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri çağrıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya karışan araç sürücüsü ile ilgili işlem yaptı.


Sinir krizi geçiren anneye tokat


Bu sırada hastaneden tekrar olay yerine gelen üzüntülü anne sinir krizi geçirerek araca saldırdı. Bir süre araca zarar vermeye çalışan anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay yerinde kadının yakını olduğu düşünülen bir kişi ise kadına tokat atarak kendisine getirmeye çalıştı. Yaşanan anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. Üniversite ile ERA Çevre Teknolojileri..
    3. SBÜ ile Özbekistan Yenilikçi Kalkınma..
    4. Ağabeyini öldüren sanık akıllı çıktı
    5. Yapay zekanın güvenlikte oynadığı..
    6. 40 yaşından sonra kep attılar
    7. (Özel) Taksim Meydanı’nda Epilepsi..
    8. (Özel) Cezayirli şahsın 15 bıçak..
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. Temel besin kaynakları küçülen..
    11. (Özel) Kızına araba çarpan anne sinir..
    12. Ordulu ’kot doktoru’ndan İsveç akımına..
    13. Hırsızlar, kurbanlık 65 küçükbaş..
    14. Apple Intel'in akıllı telefon..
    15. Yurtta hava durumu
    16. GÜNDEM / 26 Temmuz 2019
    17. Beşiktaş’ın Loca peşkeşinde ikinci..
    18. (Özel) Köpekleri hedef alarak ateş..
    19. Altay Bayındır: Sorumluluklarımızın..
    20. Adana’da 5 torbacı tutuklandı
    21. Sahte parayla alışveriş yapan zanlılar..
    22. Kan davasına 2’si polis 6 kurban
    23. Kanal tedavisi korkulur olmaktan çıktı
    24. İzmir'in iki ilinde 77 düzensiz göçmen..
    25. Ahmet Ümit: Edebiyatın asıl görevi..
    26. Torul’da her yeni doğan için bir fidan..
    27. Trafik çocuk eğitim parkında..
    28. Aile Yaşam Merkezinden Dede Korkut’a..
    29. 'İHA'lar hidrojen yakıt piliyle daha..
    30. Eskişehir'de korkutan kaza… 14 yaralı
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor