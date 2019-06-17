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(Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi

İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi’nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:16
(Özel) Kızıla bürünen gökyüzüyle Galata Kulesi

İstanbul’un sembol yapılarından Galata Kulesi’nde kızıla bürünen gökyüzüyle oluşan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.


Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen güneşin yüzünü bulutların arasından göstermesi kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzüyle adeta bütünleşen Haliç de kırmızıya büründü. Birçok fotoğraf sanatçısı o anları Galata Kulesi’nden görüntüledi. Kulenin üzerine konan kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:16
  1. fotoğraf
  2. sanat

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