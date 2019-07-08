(Özel) Kitap okuyan çocukları ücretsiz tıraş ediyor

Manisa’da 15 yıldır kuaförlük yapan Doğan Bülbül, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla başlattığı projeyle dikkat çekti. Yaz tatili boyunca kitap okuyan çocuklara ücretsiz tıraş kampanyası başlatan Bülbül’ün projesi ilgi görüyor.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi’nde hizmet veren kuaför Doğan Bülbül, okuma alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla kitap okuyan çocuklara ücretsiz tıraş kampanyası başlattı. Bülbül, gerek evinde kitap okuyan, gerekse de iş yerinde kitap okuyan müşterilerinden kitabın içeriğine ilişkin kısa bir özet istiyor. Müşterisinin özetlemesi üzerine ikna olan Bülbül, müşterisini ücretsiz tıraş ediyor.

Yoğun ilgi gören projeden müşteriler de memnun olduklarını belirtirken, 8’nci sınıf öğrencisi Yavuz Alp Özer, “Buraya sürekli tıraş olmaya geliyordum. Böyle bir kampanya olduğunu gördüm. Ben de kitap okumayı seven bir insanım. Bana ilk başta sordular hangi kitabı okumayı seviyorsun diye. Ben de ’Küçük Prens’ dedim. Onlarda da varmış. Ben hem kitap okudum, hem de tıraş oldum. Bu yüzden çok mutluyum” diye konuştu.

Kuaför Doğan Bülbül, eğitime katkı sağlamak adına böyle bir proje başlattığını söyledi. Bülbül, “Amacım bu proje ile eğitime hizmet vermek. Çünkü bazı müşterilerimin ailelerinin maddi durumları iyi değildi. Küçük dostlarımıza okuduğu ve sevdiği kitaplardan alarak onlara hediye ediyoruz. Daha sonra geldiklerinde okuyup okumadığını anlamak amacıyla onlardan kısa bir özet istiyoruz. Başlattığımız projeye ilgi güzel. Tıraş ücretsiz diye işimizi boş vermeyerek, müşterilerimizin istediği şekilde tıraş ettiğimiz için hepsi mutlu. Onlar da okuduğu kitapları gelip bize kısa özet geçerek hem eğlenceli bir ana dönüştürüyoruz hem de tıraşlarını yapıyoruz” dedi.