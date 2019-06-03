0553 313 94 23

(Özel) Kırmızı Liste’nin ‘Duyarlı’sı korumaya alınıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi’nde “Duyarlı” kategorisinde yer alan şah kartallar, Doğa Koruma ve Milli Parklar sorumluluğunda yürütülen tür eylem planı çalışmaları ile koruma altına alınıyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:57
(Özel) Kırmızı Liste’nin ‘Duyarlı’sı korumaya alınıyor

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Listesi’nde “Duyarlı” kategorisinde yer alan şah kartallar, Doğa Koruma ve Milli Parklar sorumluluğunda yürütülen tür eylem planı çalışmaları ile koruma altına alınıyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün uhdesinde yapılan Şah Kartal Tür Eylem Planı kapsamında Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şubesi ekiplerince çalışmaların Kırklareli ayağı gerçekleştiriliyor. Yapılan arazi çalışmaları neticesinde şah kartal yuvaları tespit edilip, yerel halk ile görüşülerek yuvaların kaç yıllık olduğu, kartalların yuvayı kullanıp kullanmadıkları belirleniyor. Tespit edilen yuvalarda yavru olup olmadığına yönelik tespit çalışmaları da yapılıyor.


Atmacagiller ailesinin bir üyesi olan şah kartal, dünyada Kıbrıs da dâhil olmak üzere Güney Avrupa’dan Güney Rusya’ya kadar geniş bir alanda yaşıyor. Türkiye’de ise özellikle İç Anadolu ve Ege taraflarında görülüyor. Geniş kanat açıklığı ve büyük gövdesiyle kartal türleri içinde kaya kartalından sonra en iri kartal türlerindenden olan şah kartalın kanat açıklıkları 215 cm, boyları ise 84 cm kadar olabiliyor. Erişkin bir bireyin sırtı siyah-kahverengi, gövdesi koyu kahverengi, baş ve ense kısımları ise altın sarısı renginde oluyor. Ense kısmında pelerine benzer beyaz bir benek olan kartal, bu nedenle şah kartal ya da imparator kartal adıyla biliniyor. Yavrular ise daha açık ve alacalı renkte oluyor. Daha çok ormanlık bölgelerde yaşamayı tercih etseler de tepeler, dağlar ve nehir boyları gibi yerlerde de bulunuyorlar.



Kırmızı Liste’nin Duyarlı kategorisinde


Göçebe olan şah kartallar, göç sırasında farklı yaşam alanlarında görülebiliyorlar. Genellikle açık alanlarda ve sulak bölgelerde avlanan şah kartalların besin kaynaklarını ise tavşan, yer sincabı gibi küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlar oluşturuyor. Avlanırken önce açık alanların ve ormanlık bölgelerin sınırlarının üzerinde yavaşça uçan kartallar, daha sonra çok iyi görme becerilerini kullanarak avlarının yerini belirleyip hızlı bir biçimde aşağıya doğru süzülerek onları yakalıyorlar. Şah kartal, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan Kırmızı Liste’nin “Duyarlı” kategorisinde yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alındı, 1577 kişi tutuklandı.
    1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında..
    2. Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede..
    3. Musevi işadamı Kasadolu’dan dekolteli..
    4. Ottawa’da kasırga evlerin çatılarını..
    5. Fiyat artışları (4)
    6. Elazığ 3.1 ile sallandı
    7. Beyin sisi nedir? Beyin sisi ile nasıl..
    8. Edirnekapı Şehitliği’nde buruk bayram
    9. TBESF'nin hedefi 2020 Tokyo Paralimpik..
    10. İskender Paşa’nın torunları dedelerini..
    11. Kılıç’tan Ramazan Bayramı mesajı
    12. Çataklı: "Geçen ay terör örgütlerine..
    13. Baydilli’den Ramazan Bayramı mesajı
    14. ATO Başkanı Baran’dan Ramazan Bayramı..
    15. İran, Ramazan Bayramı’na bir gün geç..
    16. İzmit Bayrama temiz girecek
    17. Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa..
    18. Körfez’de “Mehtap Turları” başlıyor
    19. Türkiye’nin Cibuti’de inşa ettiği..
    20. İzmit’in muhtarları iftar sofrasında..
    21. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı,..
    22. Yıldız vatandaşların bayramını kutladı
    23. Emniyet Müdürü Karaduman Polisgücü’nü..
    24. Örümcek adam gibi 40 katlı binaya..
    25. Öykü Arin için heyecanlı bekleyiş..
    26. Ankara Kalesi’ne turist akını
    27. Asya borsaları
    28. "Çocukların Yorumuyla Bauhaus" sergisi
    29. Perakende de satış beklentileri arttı
    30. (Özel) Bursa’da esnaf S-400 füzeleri..
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular