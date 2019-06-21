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(Özel) Kırkpınar öncesi pehlivanlara tava ciğer keyfi

Edirne’de, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658’incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların hazırlıkları sürüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 11:46
(Özel) Kırkpınar öncesi pehlivanlara tava ciğer keyfi

Edirne’de, 1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde bu yıl 658’incisi düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların hazırlıkları sürüyor. Bir restoran işletmecisi Kırkpınar’da dualı çayıra çıkacak olan minik pehlivanlara kentin dünyaca ünlü meşhur lezzeti tava ciğer ikram ederek moral yemeği düzenledi.


Edirne 25 Kasım Şehir Stadyumu’nda Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi son hazırlıklarını yapan Edirne Şahi Spor Kulübü pehlivanlarının, bugünkü antrenmanlarında, kendilerine tava ciğer sürprizi yapıldı. Minik pehlivanların kispetlerini yaptıran ve maddi, manevi pehlivanlara desteğini esirgemeyen Küçük Ev Işıklar Restoran İşletmecisi Cevat Işık ve kardeşleri, dualı çayır Er Meydanı’na çıkacak pehlivanlara, tava ciğer pişirerek onlara moral yemeği düzenledi.



Önce yağlı güreş sonra tava ciğer keyfi


Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, birçok boyda bu yılda Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılacaklarını belirterek, “Çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Bizlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen başta Cevat Işık ağabeyimiz olmak herkese çok teşekkür ediyoruz. Destek olmadan başarı gelmiyor. Herkesi pehlivanlarımıza desteğe davet ediyoruz. Edirne için Edirneli pehlivanlar için Kırkpınar çok önemli” dedi. Pehlivanlar, antrenmanlarının ardından tava ciğer tavasının önüne geçerek, kentin meşhur lezzeti tava ciğerin keyfini çıkardı.



‘Yağlı güreşin olimpiyatı: Kırkpınar’


Küçük Ev Işıklar Restoran İşletmecisi Cevat Işık da “Dünyanın en eski spor organizasyonu ve yağlı güreşin olimpiyatı kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, pehlivan kardeşlerimize bir nebze destek olabiliyorsak ne mutlu. Allah ömür verdikçe inşallah hep yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:46
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