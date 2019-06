(Özel) Kırgız Türkleri kültürlerini yaşatmaya çalışıyor

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde yaşayan Kırgız Türkleri, kültürlerini yaşatmaya devam ediyor.

Afganistan’dan göç ederek Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri; kültürleri, yaşam tarzları ve geleneklerini uzun yıllardır yaşatmaya çalışıyor. Muradiye Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Kırgız Türklerinin kültürlerini ve geleneklerini yaşatmaları ve tanıtmaları için Van Gölü kıyısına kurulan “Ata Yurdu” otağı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. “Ata Yurdu” otağını ziyaret edenler, Kırgız Türklerinin kültürünü yaşamak için yöresel kıyafetlerini giyip ata biniyor ve ok atıyorlar.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından kurulan “Ata Yurdu” otağının işletmeciliğini yapan Kırgız Türkü Kenan Aytaç, “Burası Muradiye Kaymakamlığının projesi olarak hayata geçti. Şu an buranın işletmeciliğini yapmaktayım. Burası tamamen kültürel bir tesis. Burada yöresel yemeklerimiz, kültürel at biniciliği, ok atıcılığı, geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çekme ve yöresel müzikler gibi faaliyetlerimiz var. Ayrıca otağda konaklama gibi hizmetimiz var, mesire alanımız var, okçuluk ve binicilik derslerimiz oluyor. Kültürel konser ve festivaller düzenliyoruz. Burada ayrıca kültürel spor oyunlarımızla alakalı turnuvalarımız da olacak” dedi.

“Bu kadar ilgi olacağını düşünemedik”

Ata Yurdu’na insanların yoğun ilgisinin olduğunu söyleyen Aytaç, “Biz bu kadar ilgi olacağını düşünemedik. Sürekli burayı genişletmekteyiz. İlk olarak 6 tane otağı ile başladık, ek olarak kamelyalar kurduk ve otağı sayısını da arttırmaktayız” diye konuştu.

“Diriliş Osmanlı dizisinin bir kısmı ata yurdunda çekilsin”

Ata Yurdu otağını ziyaret eden vatandaşlardan Yılmaz Tekin de, ‘Diriliş Osmanlı’ dizisinin bir kısmının buradaki otağ alanında çekilmesini istediklerini söyledi. Tekin, “800 bin yıllık bir tarihi olan Van Denizi’nin kenarına yine binlerce yıllık bir tarihi olan ata yurdumuzun temsili otağılarının buraya konulmuş olması, çocuklarımıza anlatabilme fırsatı sunuyor. Böyle tarihi bir güzelliğin yanında tarihi bir derinliğimizin olması bizleri çok mutlu ediyor. Ata Yurdu’nu ziyaret etme noktasında bir kültür oluştu. İnsanlar artık gezi programlarına Muradiye’deki bu güzelliği, bu tarihi derinliği de ekliyorlar. Bu açıdan son derece mantıklı ve güzel bir yatırım olmuş. Son dönemlerdeki ‘Diriliş Osmanlı’ dizisi içinde burasının uygun olduğunu düşünüyoruz. En azından Selçuklu topraklarının olduğu buralarda ‘Diriliş Osmanlı’ dizisinin bir kısmının, bir bölümünün burada çekilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

“Ata Yurdu’nu ziyaret etmek için Sivas’tan geldik”

Ata Yurdu’nu ziyaret etmeye Sivas’tan geldiklerini söyleyen Ramazan Çıtak ise Kırgız Türklerinin kültürünü görmek istediklerini söyleyerek, “Buralar çok güzel, çok beğendik, yöresel kıyafetlerini giyindik. Her şey çok hoş, manzarası çok güzel, çadırlar çok güzel, tam kültürümüzü yansıtan bir yer” ifadelerini kullandı.

Hatice Çıtak adlı ziyaretçi de, arkadaşlarıyla beraber Kırgız Türklerinin kültürlerini ve yaşam tarzlarını görmeye geldiklerini söyledi. Çıtak, “Kırgız Türklerinin köylerini, o zamanki yaşam şartlarını gördük. Ortam çok güzel, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Biz Sivas’tan geliyoruz, siz de gelirseniz kesinlikle hiçbir şey kaybetmezsiniz” diye konuştu.