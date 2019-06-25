0553 313 94 23

(Özel) Kimliğini soran polise hakaret eden avukata hapis cezası

Bursa’da adliye girişinde bulunan X-RAY arama cihazında görevli polis memuru ve Bursa’da görev yapan bir avukat arasında görülen hakaret davası sonuca bağlandı.

25 Haziran 2019 Salı 10:13
(Özel) Kimliğini soran polise hakaret eden avukata hapis cezası

Bursa’da adliye girişinde bulunan X-RAY arama cihazında görevli polis memuru ve Bursa’da görev yapan bir avukat arasında görülen hakaret davası sonuca bağlandı. Mahkeme heyeti görevi başındaki memura hakaret eden avukata 15 ay hapis cezası vererek bu cezayı denetim süresine tabi tuttu.


Olay Bursa Adliyesi’nde meydana geldi. X-RAY arama noktasında görevli polis memuru S.C, adliyeye vatandaş girişinden giriş yapan avukat S.Ö. kimliğini göstermeyince üzerini aramak istedi. Üzerini aratmayan avukat S.Ö. polis memuruna ‘Ben avukatım’ dedi. Polis memurunun ‘Sizi tanımıyorum’ demesi üzerine avukat sinirlenerek polis memuruna tekrar avukat olduğunu söyledi. Avukatın tavrı üzerine polis memuru da kendisine tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan tartışmada avukat polis memuruna hakaret etti.


Polis memuru S.C. avukat S.Ö. hakkında kendisine hakaret ve tehdit yağdırdığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan soruşturmanın ardından S.Ö. hakkında “görev başındaki kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan” 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk celselerine katılan avukat S.Ö. üzerine atılı suçu kabul etmezken polis memuruna hakaret ya da tehdit yağdırmadığını iddia etti. Polis memuru S.C. ise avukatın kendisine hakaret ettiğini tartışmaya başlayınca da hakaretin yerini tehdide bıraktığını dile getirerek şikayetçi olduğunu kaydetti.


Taraf beyanları ve tanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti davayla ilgili kararını verdi. Heyet avukat S.Ö’ye görev başındaki kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçundan toplamda 15 ay hapis cezası vererek bu cezayı 1 yıl denetim süresine tabi tuttu.


Polis memuru S.C’nin cezanın denetim süresine tabi tutulmasına itiraz edeceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş birliği
    1. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    2. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    3. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    4. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    5. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    6. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    7. TED Ankara koleji 88. yıl mezunlarını..
    8. Trump’tan cinsel taciz suçlamasına..
    9. Fatsa’da gergedan böceği bulundu
    10. Sosyal Çalışma Programına başvurular..
    11. Buğdayda sektör dışı stokçular..
    12. Mahalleli ve itfaiye ekipleri minik..
    13. Doğu’da sıcaklık artıyor
    14. Mersin’de afet personeline defin..
    15. Türkiye liglerindeki takımların yarısı..
    16. Nevşehir Adliyesi’ne Hollanda’dan..
    17. LGS lise tercihleri ne zaman başlar?..
    18. Sosyal Çalışma Programlarına..
    19. CHP’li İmamoğlu’nun kazanması TKP’li..
    20. Otogarda gidiş yoğunluğu devam ediyor
    21. Öğrenci ve veliler, doğayı doğada..
    22. Binali Yıldırım'a vatandaşlardan yoğun..
    23. Asya borsaları
    24. Engel tanımayan milli sporcunun hedefi..
    25. Aydın’da terör operasyonu; 9 gözaltı
    26. MediaMarkt, 73'üncü mağazasını..
    27. Borsa güne düşüşle başladı
    28. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    29. Alternatif Bank'a yabancı para..
    30. Kazada ölen uzman çavuş ile..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı