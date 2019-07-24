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(Özel) Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu

Basın Ekspres yolunda, motosikletle kaza yapan sürücünün imdadına yoldan geçen doktor yetişti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
(Özel) Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu

Basın Ekspres yolunda, motosikletle kaza yapan sürücünün imdadına yoldan geçen doktor yetişti. Ambulans gelene kadar yaralı sürücünün başından bir an olsun ayrılmayan doktor olay yerine gelen sağlık ekiplerine de yaralı hakkında bilgi verdi.



Basın Ekspres Yolu Kuyumcukent mevki’inde 34 LA 1399 plakalı motosikletin sürücüsü Sedat İ., henüz belirlenemeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan talihsiz sürücü iki bariyerin arasına düştü. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar hemen yaralı sürücünün yardımına koştu ve durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Sürücünün yardımına yoldan geçen doktor koştu


Talihsiz sürücünün bilincinin kapanmaması için vatandaşlar su dökerek konuşturmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir doktor kazayı görerek hemen durdu. Yaralı sürücünün yardımına koşan doktor ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans gelene kadar Sedat İ.’nin başından ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından ekiplereyaralının durumu hakkında bilgi veren doktor, Sedat İ.’ ile ambulansa alınana kadar da yakından ilgilendi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:09
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