(Özel) Kayserili öğrenciler Ahlat’ın tarihi mekanlarını fotoğrafladı

Kayseri’den Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen üniversite öğrencileri, ilçenin tarihi mekanlarını fotoğrafladı.

Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri bakımından gezginlerin ve fotoğrafçıların uğrak mekanı haline gelen Ahlat ilçesi, her mevsim yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde öğrenimlerini sürdüren üniversite öğrencileri, teknik fotoğraf gezisi kapsamında Ahlat’ı ziyaret ederek tarihi mekanları fotoğrafladı. İlçede bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Harabeşehir, Bayındır Köprüsü, kümbetler ve Sahil Kalesi içinde bulunan tarihi camileri gezen üniversite öğrencileri, hem arşivlerine güzel fotoğraflar kattı hem de gördükleri tarihi mekanlara hayran kaldı.

“Ahlat’a hayran kaldık”

Erciyes Üniversitesinde eğitimini sürdüren Yusuf Top isimli öğrenci, “Ahlat’ı çok sevdik. Bu mevsimde fotoğraf olarak çok güzel kareler yakaladık. Artık her mevsimde buraya gelip bu doğal güzelliği fotoğraflamak istiyoruz. Kayseri’den gelen diğer arkadaşlarımız da çok memnun kaldı. Ahlat’a ilk defa geldik öğrenci arkadaşlarımızla beraber. Tarihine, doğasına hayran kaldık. Muazzam bir yer. Türkiye’nin dört bir yanı çok güzel ama Ahlat’a ayrıca hayran kaldık. Diğer fotoğrafsever arkadaşları da buraya bekliyoruz. Çok güzel kareler yakalayacağını umuyoruz” dedi.

Dilek Kanarya isimli öğrenci ise Ahlat’a ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Kanarya, “Anlatılan tarihi özellikler ve mimariler ilgimi çok çekti. Fotoğrafçılığa yeni başladım. Güzel kareler yakaladığıma inanıyorum” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Kaan Pehlivan da, “Ahlat’a geldik, Erciyes Üniversitesi Fotoğrafçılık teknik gezisiyle. Ahlat’ın dokusuna, mimarisine, yapısına hayran kaldık” ifadesinde bulundu.

“Şu anda çok duygusal anlar yaşıyorum”

Gaffar Türkmen isimli öğrenci de şu anda Bitlis’in Ahlat ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Büyük komutan Alpaslan, Malazgirt Savaşı’na ordumuzu buradan hazırlayarak namaz kıldıktan sonra saldırıya geçmiştir. Şu anda çok duygusal anlar yaşıyorum, kelimelerle anlatamıyorum. Buranın dokusu çok hoşuma gitti, elimden gelirse dört mevsim gelmek istiyorum. İlerde de gelmeye devam edeceğim imkanlarım dahilinde. Bu gezi için Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığına teşekkür ediyorum.”

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Aydın da seçmeli ders olan ‘Uygulamalı Fotoğrafçılık’ dersi kapsamında Ahlat ve Bitlis çevresine teknik bir gezi düzenlediklerini söyledi. Aydın, “Erciyes Üniversitesinde okuyan birçok gencimizi bu Türk ve İslam eserleriyle zengin olan Bitlis ve çevrelerini görmelerini istedim. Bu gençler Kayseri’den daha doğuya geçmeyen arkadaşlarımız. Buraları çok merak ediyorlardı. Hem günü değerlendirelim hem uygulama yapalım, hem teknik gezi düzenleyelim, fotoğraf sanatıyla haşır neşir olsunlar diye, özellikle Selçuklu eserlerini görüp tanısınlar diye böyle bir gezi düzenledik. Öncelikle bu geziyi düzenlememizde yardımcı olan Güzel Sanatlar Bölüm Başkanımıza ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne sonsuz teşekkür ediyoruz. Buralar gezilip görülmesi gereken mekanlardır. Hep biz batıda veya İç Anadolu’da; Doğu, Güneydoğu diye biraz ön yargılı yaklaşıyoruz, ama buraları gördüğümüzde çok farklı olduğunu, insanlarının çok sıcakkanlı olduğunu, bölgenin tarihi zenginliğinin çok fazla olduğunu gözlemledik ve çok memnun kaldık” diye konuştu.