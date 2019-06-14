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Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Mezuniyet Töreni

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 13:57
Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Mezuniyet Töreni

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


Özel Kayseri OSB Teknik Koleji mezuniyet törenine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel Sekreter Adil Özhan, Okul Müdürü Durmuş Payas, öğretmenler veliler ve öğrenciler katıldı.


Özel Kayseri OSB Teknik Koleji 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında 232 mezun verdi. Çeşitli branşlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle öğrenciler onur belgesine layık görüldü.Mezun olan öğrencilerin büyük bir bölümü Kayseri OSB’de faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde işbaşı yapacak.


Törende bir konuşma yapan Başkan Nursaçan; ” Türkiye’de güçlü bir ekonomi ve gelecek tasarlamanın şartlarından biri vasıflı iş gücünü geliştirmektir. Bu anlamda bireylere bilgi, yetenek ve uygulama konusunda yeterlilik sağlayan mesleki eğitimlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bilindiği üzere, okulumuzda öğrencilerden hiçbir ücret alınmadan özel eğitim verilmektedir. Önümüzdeki yıllarda da Özel Kayseri OSB Teknik Koleji; sanayi ve hizmet sektörünün kalkınmasına katkıda bulunarak, ülkemiz insanının refah düzeyini arttırmak amaçlı projeler geliştirecektir. Bilim ve teknolojinin ışığında, sanayicilerin beklentilerini karşılayacak onlarla aynı dili konuşabilecek öğrenciler yetiştireceğimiz sadece bölgemiz için değil ülkemizdeki tüm OSB’ler için model olabilecek bir kolej haline geldik. Misyonumuz olan ve slogan haline getirdiğimiz ‘Ara Değil Aranan Eleman Yetiştiriyoruz’ anlayışı ile her geçen gün eğitim kalitemizi arttırıyoruz. Sevgili Gençler; bir yıl boyunca çalışmalarınız sonucunda elde ettiğiniz bilgilerin göstergesi olan karnelerinizi aldınız. Yaptığınız çalışmalarınızdan gösterdiğiniz gayretlerinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Karne sonuçlarınız beklediğiniz gibi gerçekleşmedi ise umudun tükenmediğini bilip yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, bu güzel ülkemizi sizler daha ileri seviyelere taşıyacaksınız, bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. ” dedi.


Okul birincilerinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve kep töreninin ardından program sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:57
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