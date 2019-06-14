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(Özel) Kayseri Emniyeti şehidin emanetlerini karne gününde yalnız bırakmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Memuru İlhan Odabaşı’nın çocuklarını karne gününde polis araçları ile evlerinden alarak okullarına götürdü.

14 Haziran 2019 Cuma 11:29
(Özel) Kayseri Emniyeti şehidin emanetlerini karne gününde yalnız bırakmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Polis Memuru İlhan Odabaşı’nın çocuklarını karne gününde polis araçları ile evlerinden alarak okullarına götürdü. Polis ağabeyleri ve ablaları ile beraber karnelerini alan çocuklar, duygusal anlar yaşadı.


Kayseri’de 5 Şubat’ta devriye gezdiği sırada durumundan şüphelendikleri bir kişi tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 25 gün sonra şehit olan polis memuru İlhan Odabaşı’nın çocukları 17 yaşındaki Ahmet Kaan Odabaşı ve 14 yaşındaki Yasemin Odabaşı karne heyecanı yaşadı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Kaan ve Yasemin’i polis araçları ile alarak okullarına götürdü. Burada şehit çocuklarının karne heyecanına ortak olan ekipler, karne aldıktan sonra çocuklar ile yemek yemeye ve sinemaya gitti.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek, “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak şehitlerimizin kıymetli emanetlerini bu özel, heyecanlı günde yalnız bırakmak istemedik ve onların karne sevincine ortak olmak istedik. Sabah hep birlikte okullarına geldik. Önce oğlumuzun sonrada kızımızın karnelerini aldık. Bizler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak şehitlerimizin emanetlerinin her zaman yanındayız. Onlara da elimizden geldiği kadar her türlü yardımı yapmaya çalışacağız. Karne törenimizin ardından da çocuklarımızla birlikte sinemaya gideceğiz, öğle yemeğini de yedikten sonra onları evlerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Şehidin oğlu 17 yaşındaki Ahmet Kaan Odabaşı da, “Karnemi aldım ve okulum bitti. Yarın sınava gireceğim. Polis ağabeylerim ve ablalarım her zaman yanımızdalar. Ne olursa olsun yanımıza geliyorlar. Burada da güzel duygular hissettim. Bize yalnız olmadığımızı hissettirdiler” dedi.


Şehidin kızı 14 yaşındaki Yasemin Odabaşı ise “Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımızdalar ve hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Onlarla beraber karne almakta çok güzel bir duyguydu. Ben ileride doktor olmak istiyorum. Önce güzel bir lise kazanıp, ardından da üniversiteye gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:29
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