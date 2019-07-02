0553 313 94 23

(Özel) Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavga güvenlik kamerasında

DENİZLİ (İHA) – Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan’ın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 14:11
(Özel) Kaymakamın oğlunun hayatını kaybettiği kavga güvenlik kamerasında

DENİZLİ (İHA) – Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan’ın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Safa İnan’ın abilerine saldıran şahsa doğru koşarken bıçaklanması yer alıyor.


Denizli’de yaşanan olayda, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İddiaya göre Safa Akif İnan, kavgadan birkaç gün önce, 14 yaşındaki B.Ç. ile sosyal medya üzerinden konuştu.



Özür dileyip, barıştılar


İkili, bir araya gelerek Safa Akif İnan’ın abilerinin de bulunduğu ortamda konuşarak birbirlerinden özür diledi. Bu yıl ortaokulu bitiren ve LGS’ye giren 14 yaşındaki B.Ç. hem Safa İnan’dan, hem de abilerinden özür diledi. Kaymakam Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa İnan da B.Ç.’den özür diledi. Ancak daha sonra olay yerine gelen ve bir önceki konuşmadan kimsenin tanımadığı K.E., B.K., A.S.K., İ.S. ile Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) arasında tartışma başladı. Sakız çiğneme tartışması ile alevlenen olay, bıçaklama ile sona erdi. Karın boşluğundan aldığı darbe ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Safa İnan, yapılan ameliyatın ardından sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



O kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı


Yaşanan kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Safa Akif İnan ve B.Ç.’nin birbirlerinden özür dilemesinin ardından arkalarını dönerek grubun yanından ayrıldıkları görülüyor. Safa Akif İnan, bölgede bulunan kafeye girmek üzereyken, K.E., B.K., A.S.K. ve İ.S.’nin bulunduğu grubun, abilerine saldırması yer alıyor. Abilerinin kavganın ortasında kaldığını gören Safa Akif İnan, koşarak kavganın olduğu bölgeye gidiyor. Bu sırada, K.E., B.K., A.S.K. ve İ.S.’nin bulunduğu gruptan bir kişi üzerine doğru gelen Safa Akif İnan’ı karın boşluğundan bıçaklıyor. Yaralanan Safa Akif İnan, koşarak kafeye giriyor. Bacağından bıçaklanan abisi de Safa İnan’ın peşinden geliyor.



"B.Ç., ‘birbirimizden özür dileyelim’ dedi"


Öte yandan kavganın ardından, yaşananları Safa Akif İnan’ın ağabeyi Ahmet Burak İnan, ifadesinde anlatmıştı. Amfi park yanına konuşmak amacıyla B.Ç. ile buluştuklarını ifade eden Ahmet Burak, “Kardeşim Mehmet Buğra ile birlikte B.Ç.’ye hitaben, ‘Neden olaylar bu şekilde uzadı. Siz bizden küçüksünüz. Biz size dokunamayız. Bu işi kavga etmeden halledelim’ dedi. B.Ç. de bize hitaben, ‘O zaman birbirimizden özür dileyelim. Bu iş burada bitsin’ dedi. Tam aramızda anlaşmışken, onların yanına isimlerini bilmediğim 5-6 kişi geldi. Grupta bulunan ismini sonradan öğrendiğim A.S.K., çantasında bulunan, keskin tarafını görebildiğim bıçağı çıkartarak, kardeşim Safa’ya doğru koştu. Bıçağı sallamaya başladı. A.S.K.’nin kardeşimi göğüs kısmından bıçakladığını gördüm. Buna müdahale etmek istediğim sırada, aynı şahıs benim arkamdan gelerek sağ kalça kısmımdan iki ayrı yerden bıçakladı” diye konuştu.


Kavganın diğer tanıklarından Mehmet Buğra İnan ise ifadesinde, “Biz amfi parkta grup ile buluştuk. Ben gruba hitaben, ‘Arkadaşlar dağılın. Daha yaşınız küçük, burada kavga etmeye çalışmayın’ dedim. B.Ç. ve yanında gelen arkadaşları dağılmaya başladı. O arada daha önceden görmediğim iki erkek şahıs geldi. Tahmini yaşları 18 yaşından büyüktü. Geldiklerinde beni ve arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Daha sonra A.S.K. isimli çocuk, hızlı adımlarla kardeşim Safa’ya doğru gelmeye başladı. Elindeki koyu renkli çantadan, kesici alet kısmını gördüğüm bıçak çıkardı. Safa’ya doğru koşmaya başladı. Ben de A.S.K.’ye bıçağı indirmesini söyledim. O esnada tam göremediğim kişi bana vurdu. Vurmasıyla yere düştüm ve kargaşada olayın geri kalan kısmını görmedim” şeklinde konuştu.


Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. K.E., B.K., A.S.K., İ.S. ve sosyal medyadan Safa İnan ile tartışan B.Ç. tutuklanarak cezaevinegönderildi. B.K. ise polis ekiplerine verdiği ifadede, bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de ot yangını korkuya neden oldu
    1. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    2. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    3. Defne serüveni başlıyor
    4. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    5. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    6. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    7. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    8. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    9. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    10. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    11. Kulak hastalıkları yaz aylarında..
    12. Meteoroloji o iller için saat verdi!..
    13. Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler..
    14. ABD’li senatörden Türkiye’ye Patriot..
    15. Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    16. Kafasına sac düşen işçi yaralandı
    17. Yıllarca kadavra olmak için yaşadı,..
    18. Çorum’da yangın
    19. Erzincan'da otomobil ile hafif ticari..
    20. Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’ne..
    21. Adana'da küçükbaş hayvan taşıyan tır..
    22. Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin..
    23. Zirvede büyük heyecan
    24. Uzmanlar uyarıyor! Bu e-postaları..
    25. Sokak merdivenlerini gökkuşağı gibi..
    26. Rektör Şahin, Irak’ta temaslarda..
    27. "Kemal Sunal'ın arkasında hep halk oldu"
    28. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri..
    29. Emniyet güçlerine iftira atan HDP’li..
    30. Tarihe yolculuğun dördüncü etabı..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız