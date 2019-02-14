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(Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla altınla yarışıyo

Tamamen doğal ortamda organik ürünlerle 1 ayda yapılan ve 130 liradan alıcı bulan Kastamonu Pastırması, altınla yarışan fiyatına rağmen lezzetiyle adından söz ettiriyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:09
(Özel) Kastamonu Pastırması, fiyatıyla altınla yarışıyo

Tamamen doğal ortamda organik ürünlerle 1 ayda yapılan ve 130 liradan alıcı bulan Kastamonu Pastırması, altınla yarışan fiyatına rağmen lezzetiyle adından söz ettiriyor.



Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı kullanılarak organik ürünlerle, doğal ortamda rüzgar yardımıyla 2 günde hazırlanarak, 1 ayda kurutulan Kastamonu Pastırması, fiyat olarak altınla yarışıyor. Kilosu 130 liradan satılan Kastamonu Pastırması, pahalı olmasına rağmen Türkiye’nin dört bir tarafından yoğun talep görmeye de devam ediyor.



Havalandırmasına kadar her şeyi doğal


5 kuşaktır ürettikleri Kastamonu Pastırması hakkında bilgiler veren pastırma ustası Nilüfer Korkoroğlu, “1910 yılından beri 5 kuşaktır pastırma imalatıyla uğraşıyoruz. Kastamonu Pastırmasını 130 liradan satıyoruz. Bunun sebebi ise el emeğinin ve doğallığının önde olmasıdır. Pastırmalarımız sadece rüzgarlı havada kurutulmaktadır. Bunun yanında birçok işlemden geçiriliyor. Çemeninden kesimine, tuzlanmasına ve havalanmasına kadar her şeyi doğaldır. Üzerine sürdüğümüz çemenimiz doğaldır, hiçbir katkı maddesi içerisinde yoktur. Taşköprü sarımsağı kullanıyoruz, bununla birlikte değişik baharatlarda kullanıyoruz. 1 ay süre içerisinde kuruyor. Bunların hepsi el işleminden geçiyor. Kesinlikle fabrikasyon, makine, presleme, fırınlama gibi işlemler kullanılmaz, tamamen doğal ortamda kurutulur. Et, kendi öz suyunu içerisinde hapseder. Esas lezzeti pastırmanın buradan gelmektedir” diye konuştu.



2 günde hazırlayıp 1 ayda kurutuyorlar


Kastamonu Pastırmasının hazırlık aşamasını anlatan Korkoroğlu, “Pastırmalarımızın pahalı olmasının sebebi 2 günde hazırlanıp 1 ay sürecinde doğal olarak kurutulmasıdır. Bu yüzdende pastırmamız yarı yarıya fire vermektedir. Tamamen pastırmanın hazırlanmasında doğal ürünler kullanıyoruz. Doğam ortamda yapıyoruz. Hayvanlarımızı dahil özellikle seçerek alıyoruz. Pastırmanın bütün lezzeti doğallığındadır. Etin doğallığı ve öz suyunu kendi içerisinde hapsetmesidir” şeklinde konuştu.



“Son yıllarda Kastamonu pastırmasına talep arttı”


Ününün yayılması sonrasında Kastamonu pastırmasına talebin arttığına dikkat çeken Korkoroğlu, “Kastamonu Pastırmasının duyulması, satış olarak dışarıya açılmamız, birkaç yıldır il dışından da sipariş almamız ve il dışına pastırma yollamamızdan dolayı talep daha çok arttı. Talep arttıkça bizim işlerimiz daha da çoğaldı. Bu yüzden pastırmanın hazırlanması biraz daha zorlaştı. Tamamen doğal şartlarda üretildiği için bizlerde bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Doğal yapıldığı için 130 liradan satılması bence normal”


Kastamonu Pastırmasının 130 liradan satıldığını hatırlatan müşterilerden Dilek İğdirli ise şöyle konuştu: “Bazı müşteriler 130 lira olmasını pahalı bulabilir ama Kastamonu Pastırmasının kurutulma süresi, bu yüzdende fazla fire vermesinden dolayı pahalı. Birde lezzeti bakımından gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bazılarına göre 130 lira fazla olabilir, altınla yarışıyor diye yakıştırma yapanlar falanda var ama ben yinede Kastamonu Pastırmasının tercih edilmesini tavsiye ediyorum.”



“Fiyat çok normal geliyor, lezzeti de çok yerinde”


Hatay’dan Kastamonu Üniversitesine okumaya gelen Hale Nur Mert de, daha önce pastırma yediğini belirterek, şunları söyledi: “Ama Kastamonu Pastırması gibi pastırma yemedim. Buradaki pastırmanın methini daha çok duydum. Diğer pastırmalara göre biraz pahalı ama yeterli bilgi edindiğimiz zaman diğer pastırmalar gibi fabrika ürünü olmadığını görüyoruz. Kendileri yapıyor, kendileri kurutuyor, kendileri elde ediyor. Bunu düşündüğünüz zaman fiyat çok normal geliyor, lezzeti de çok yerinde.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:09
  1. doğa

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