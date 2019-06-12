0553 313 94 23

(Özel) Kartal’da su basan evde yaşlı kadın mahsur kaldı

Kartal’da bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan yaşlı kadın, evini su basması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
(Özel) Kartal’da su basan evde yaşlı kadın mahsur kaldı

Kartal’da bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan yaşlı kadın, evini su basması nedeniyle içeride mahsur kaldı. Yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kartal Orta Mahallesi Kartopu Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki daireyi yoğun yağış nedeniyle su bastı. O esnada evde bulunan yaşlı kadın su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Mahsur kaldığı evde büyük paniğe kapılan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.


Su basan evde mahsur kalan kadının torunu, “Bizim haberimiz yoktu. Evin hali işte görüyorsun. Ev leş gibi. Anneannem burada mahsur kalmış yatakların üzerine çıkmış. Zorla buradaki suları çıkarmaya çalıştık, bir şeyler yaptık yine kaldı. Bir şekilde giderleri açıp suları götüreceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’te"mücbir sebep" hali sona erdi
    1. Kilis’te"mücbir sebep" hali sona erdi
    2. Komiser yardımcılığına geçiş sınavına..
    3. Canik’te yaz kursları kayıtları başladı
    4. Elazığ’da tren kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    5. İnegöl’de yakayı ele verdiler
    6. Hrant Dink cinayeti davası
    7. Bar Rafaeli, Antalya'da podyuma çıktı
    8. Ali Hamaney'in yerine kim gelecek? Ali..
    9. Irak alımı durdurdu! Kolisi 5 liraya..
    10. Vicdan yoksunları sonunda bunu da..
    11. Bitlis’te 35 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    12. Mısır'da trafik kazası: 12 ölü
    13. Türk Kızılay’ından Selçuklu..
    14. Mersin'de üniversiteli genç kızın..
    15. Polisi öldüren zanlı yakalandı
    16. Üniversite öğrencilerinden yılsonu..
    17. İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi..
    18. Manisa’da tarım arazilerini dolu vurdu
    19. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    20. Çarpışan araçlar buğday tarlasına..
    21. Tüketicileri uyardı: Tezgahlardaki..
    22. Şehit Ülgen anısına kütüphane açıldı
    23. AK Parti'den 81 İl Başkanına Binali..
    24. Kırşehir’de polis, yol uygulamasında..
    25. DEAŞ’lı kadın terörist teslim oldu
    26. (Özel) Kartal’da su basan evde yaşlı..
    27. 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
    28. Başkent’te 12 bin 103 adet cinsel..
    29. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    30. Sünnet sonrası çocuğunuzu en az 3..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!