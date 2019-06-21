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(Özel)Kartal’da engelli çocuğa taciz eden şahıs kamerada

Kartal’da yaşanan dehşet verici olayda, tacizci şahıs çikolata verme vaadiyle kandırdığı 13 yaşındaki yüzde 93 engelli çocuğu bir otoparkta taciz etmeye başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:57
(Özel)Kartal’da engelli çocuğa taciz eden şahıs kamerada

Kartal’da yaşanan dehşet verici olayda, tacizci şahıs çikolata verme vaadiyle kandırdığı 13 yaşındaki yüzde 93 engelli çocuğu bir otoparkta taciz etmeye başladı. Tacize tanık olan mahallelilerin bağırmasıyla tacizci olay yerinden kaçtı. Tacizci şahıs daha sonra gözaltına alınırken, şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


İğrenç olay Kartal Esentepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs, mahalleden bulunan bir markette bir süre vakit geçirdi. Ardından şahıs, evinin kapısının önünde oturan 13 yaşındaki N.K. isimli yüzde 93 engelli çocuğu çikolata verme vaadiyle kandırarak götürdü. Çocuğu mahallede bulunan bir otoparka götüren şahıs duvar ile araç arasına çektiği çocuğu taciz etmeye başladı. Çocuğun pantolonunu indirip taciz eden şahsı gören mahalleliler, bağırarak duruma müdahale ettiler. Tacizci şahıs, mahallelinin bağırmasıyla olay yerinden hızla kaçarken, çocuğun annesi G.K. hemen evinden çıkıp olay yerine geldi. Çocuğunun şortunun indirildiğini gören anne G.K. yaşadığı bir anlık şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan tacizci şahıs gözaltına alındı.



Anne G.K., “Her zaman çocuğum kapının önünde oynardı. Arada sırada kontrol ederdim. En son komşuların bağırmasıyla camdan baktım. Çocuğun şortu aşağıda düğmeleri açılmış. Komşular bağıra çağıra çocuğu yanıma getirdiler. Ben aşağıya indim. ‘Sen neredesin, çocuğuna tecavüz ediyorlardı’ dediler. Hemen polisi aradık. Burada olayın olduğu yerde kameralar yok. Komşular görmeseymiş tecavüz edecekmiş binanın otoparkında” dedi.



Tacizci şahsın mahalledeki bir markette bulunduğu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:57
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