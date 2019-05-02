Kartal’da duramayan aracın trafik levhasına çarptığı anlar kamerada
Kartal sahil yolunda kontrolden çıkan araç duramayınca yol kenarındaki kaldırıma çıkarak trafik levhasına çarptı.02 Mayıs 2019 Perşembe 09:29
Kartal sahil yolunda kontrolden çıkan araç duramayınca yol kenarındaki kaldırıma çıkarak trafik levhasına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kartal sahil yolunda seyir halinde olan aracın sürücüsü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, duramayarak çıktığı kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Trafik levhası yere devrilirken, çevredeki görgü tanıkları olay yerine geldi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan araç duramayarak kaldırıma çıkıyor ve trafik levhasına çarpıyor, levha devriliyor.
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