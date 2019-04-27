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(Özel) Kars’ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Kars Boğazköy’de Kur’an öğrendiği caminin sular altında kaldığını gören 8 yaşındaki kız çocuğu duygu dolu anlar yaşadı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
(Özel) Kars’ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Kars Boğazköy’de Kur’an öğrendiği caminin sular altında kaldığını gören 8 yaşındaki kız çocuğu duygu dolu anlar yaşadı. Yaşlı gözlerle cami ve okula bakan köylüler ise, “Hayallerimiz sular altında kaldı” diyerek son kez köylerini izledi.


Kars’ta Temmuz 2018’de su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin uğrak yeri oldu. Ancak Kars Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla birlikte hızla dolan baraj gölü, Boğazköy’ün bir kısmını sular altında bıraktı. Hızla evlerini boşaltarak yeni yerleşim yerlerine taşınan köylüler, çocukluklarının geçtiği, hatıralarının bulunduğu evlerine son kez baktı.



“Hayallerimizi suyun altında kalmış, uzaktan sadece bakıp, seyretmek çok zor geliyor”


Boşalttıkları evlerin yıkılan duvarları üzerine oturarak köy camisi ve okulunun sular altında kalmasını izleyen 45 yaşındaki Recep Çağan, "Bu köyde doğdum, büyüdüm, bu köyde yaşadım. Bu köyün okulunda okudum, çocuklarım okudu. Camimizde namaz kıldım, camimizde ben Kur’an öğrendim. Camimizde ibadetimizi yerine getirdik. Şimdi bakıyorum hayallerimiz suyun altında kalmış, uzaktan sadece bakıp, seyretmek çok zor geliyor. Gençliğimiz, bütün çocukluğumuz, yaşadığımız, yaşayacağımız yerler hep suyun altında kaldı. Sadece hayal ediyoruz. Burada bunu yapmıştık, burada bunu yapıyorduk. Burada oynadık, çok üzülüyorum” dedi.


Son kez büyüdüğü eve bakan Metin Bulut, “Evimiz, okulumuz, camimiz, doğduğumuz köy sular altında kaldı. Mezarlığımız karşıda kaldı, gidip gelemiyoruz. Anılarımız kaldı suyun altında” diye konuştu.



"Buraya gelip bakınca çok üzülüyorum”


Ailesiyle birlikte sular altında kalan bölgeye 8 yaşındaki Elenur Çohantimur ise, Kur’an öğrendiği caminin sular altında kaldığını görünce çok üzüldü. Minik Elanur, “Okulumuz buradaydı. Okulumuza bakmaya geldim. Burada çok vakitlerimiz geçti. Burada okuduk, burada her şeyi öğrendik. Camiye gittik, namaz kılmayı öğrendik. Kur’an’ı öğrendik. Bütün günlerimiz burada geçti. Ama şimdi burası sular altında kaldı. Çok üzülüyorum ben, şimdi ağlayasım geliyor. Ama tutuyorum kendimi, bazen çok üzülüyorum. Buraya gelip bakınca gerçekten çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.


Kars Barajı Gölü sahasında kalan köydeki birçok ev sular altında kalırken, yıllarca eğitim verilen okulun sadece çatısı görünüyor. Boğazköy Camii’nin ise çatısı ve minaresi görünüyor. Sular altında kalan Boğazköy, İHA ekibince havadan da görüntülendi. Köyün bir kısmı sular altında kalırken, bazı evlerin de sökülmesi havadan anbean görüntülendi. Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte daha önce de Çamçavuş köyü sulara gömülmüştü. Baraj gölünün yüzde 67 doluluk oranına ulaştığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 19:56
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