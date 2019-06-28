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(Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol

Ankara’da uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı iş hayatı biten ve çocuklarına ailesi sahip çıkan İbrahim Ç.

28 Haziran 2019 Cuma 10:53
(Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol

Ankara’da uyuşturucu madde bağımlılığından dolayı iş hayatı biten ve çocuklarına ailesi sahip çıkan İbrahim Ç., tedavi ile sağlığına kavuştu. Ailesiyle birlikte mutlu bir hayatı olduğunu belirten İbrahim Ç., "Bırakmak isteyen arkadaşlarıma diyorum ki kesinlikle bu maddeden kurtuluş var. Zor değil. Kurtuluştan sonra çok güzel bir hayat var" dedi.


Uzun yıllar kullandığı uyuşturucu maddeden gördüğü tedavi ile kurtulan İbrahim Ç., hayat hikayesini İHA muhabirine anlattı. Ankara Altındağ’da ikamet eden ve 6 sene boyunca madde bağımlısı olarak yaşayan İbrahim Ç., “Eroin isimli maddeyi kullanıyordum. Altındağ Belediyesinin başlatmış olduğu tedavi programı ile uyuşturucudan kurtuldum. Bizde bu konuda eski bağımlılar olarak maddeden kurtulmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza çekebilmek için belediyemize yardım edip, broşürler dağıtıyoruz” dedi.



“İnsan 10 katlı binadan düşse canı o kadar yanmaz”


Uyuşturucunun zamanında kendisine çok acılar çektirdiğini ifade eden İbrahim Ç., sözlerine şöyle devam etti:


“Aile düzenim kalmadı. Eşim, çocuklarım vardı. Yuvam dağılmak üzereydi. O zamanlar tedavi çok pahalı bir şeydi. Mecbur olduğunuz için madde parayı bulduruyordu. Ama tedaviye geldiğinde imkanlarımız el vermiyordu. Altındağ Belediyesinin bu programını duydum. Şu an da temizim, kullanmıyorum. Tedavinin ilk zamanlarında kesinlikle kurtulamayacağımızı düşünüyorduk. Çünkü bağımlılık bilinç altımıza öyle bir yerleşmişti ki ‘Kesinlikle bunun kurtuluşu yok. Bundan kurtulamayız’ diye düşünüyorduk. Zaten ben ilk başlarda bu maddeden keyif aldım. Son 5 yılda ise bundan kurtulabilmek için mücadele ettim. Vücuda verdiği ağrılar, krizler, sıkıntılar durmuyordu. Ailemiz de, çevremiz de bizi durduramıyordu. İnanın bir insan 10 katlı binadan düşse canı o kadar yanmaz. Sabah kalktığınızda o krizler, kemik ve eklem ağrıları bizi o maddeyi bulmaya sevk ediyordu.”



“Kesinlikle bu maddeden kurtuluş var”


Maddeyi kullanmayı bıraktıktan sonra rahat olduğunu söyleyen İbrahim Ç., “Maddeyi kullanan arkadaşlarıma söylüyorum. Ben 5-6 yıl kullandığım bu maddeden kurtulabildim. Bundan kurtuluş kesinlikle var. Çünkü insanın kaybedecekleri ile maddeyi bir kefeye koyduğunda hepimiz biliyoruz ki kaybedeceklerimiz daha ağır. Bir oğlum, bir kızım ve eşim var. Belki onlar da benim yüzümden, ailem dağılsa farklı yollara gideceklerdi. Bırakmak isteyen arkadaşlarıma diyorum ki kesinlikle bu maddeden kurtuluş var. Zor değil. Kurtuluştan sonra çok güzel bir hayat var. Sabah kalkmaktan keyif alabiliyorsunuz. Aile ortamlarına girmekten keyif alabiliyorsunuz. Çocuğunuzla, eşinizle mutlu olabiliyorsunuz. Ama madde kullandığınız dönemlerde bunların hepsi bize uzak geliyordu. Düşünün akrabalarınız düğünlerine çağırmıyorlar. Onların da çocukları var. Haklılar da gözleri ile görüyorlardı ne acılar çekiyorduk. İş hayatımız bitti. Çalışamaz olduk. Aile desteği ile ancak çocuklarımızın karnı doyabildi. Sokağa çıkamaz olduk. Bir büyüğümüz, ‘Bir gün bir yerde ölürsünüz. Ölünüzü bile bulamazlar. Kimse de size acımaz bu maddeye devam ederseniz’ dedi. O zaman farkı düşünmüştüm ama kurtulduktan sonra anlıyorum ki çok doğru söylemiş” ifadelerini kullandı.



“Ücretsiz tedavileri var”


Gençleri her gördüğünde uyardığını, onlarla bir abi, bir arkadaş gibi konuşarak yaklaştığını vurgulayan İbrahim Ç., “Bağımlıysa çok korkuyor. Kesinlikle maddeden kurtulmayacağını düşünüyor. Kurtuluş yok sanıyor. Ama maddeden kurtuluş var. Üstelik şuan imkanlarımız daha rahat. Biz tedavi süresince İstanbul’daki hastanede günlerce yatıyorduk. 20-25 bin liraları tutan masraflar vardı. Altındağ Belediyesinden Allah razı olsun. Madde kullanan gençlerimiz, arkadaşlarımız artık Ankara’da tedavi olabilir. Ücretsiz tedavileri var. 3 aylık periyotlarla çip takılıyor. Bu çip sürecinde de masrafları sağ olsun belediyemiz karşılıyor” diye konuştu.



“Yeri gelir çocuklarıma çikolata bile alamazdım”


Bağımlı olduğu dönemde eşi ve çocukları ile sokağa dahi çıkamadığını söyleyen İbrahim Ç., “İnsanlardan utanırdım. Sanki herkes bağımlı olduğumu biliyor gibi yüzüme bakıyormuş gibi hissederdim. Yeri gelir çocuklarıma çikolata bile alamazdım maddeye verdiğim para yüzünden. Ama şimdi tertemizim, maddeden kurtuldum. Kızımla parklarda gezebiliyorum, lokantalarda yemek yiyebiliyorum. Eşimle kol kola mutlu bir hayatım var” dedi.



“Altındağ’ın unutulmuş çocuklarıydık”


Yaşamış olduğu sıkıntılı süreçte maddi ve manevi anlamda birçok zorluktan geçtiğini vurgulayan İbrahim Ç. şöyle devam etti:


“Biz Altındağ’ın unutulmuş çocuklarıydık. Ama şimdi en üst seviyeden insanlar bizi tanır oldu. Ailemiz bile bizi unutmuşken zamanında başbakanımız, bakanlarımız bizlerle bir araya geldi. Bizim aslında ne kadar önemli olduğumuzu, bu vatanın evlatları olduğumuzu hatırlattılar bize. Artık benim babam bana ‘Oğlum kendini öldür kurtul. En azından birisi şu çocuklarına acır ekmek verir. Ama sen başlarındasın. Madde yüzünden kimse kapını açmıyor’ dedi. Onlar da çaresizdi tabii haklı olarak. Çünkü 6 yıl günlük en az 100 TL maddeye vermek zorundasın. Maddi anlamda zaten bir gelirimiz yok. İşe gidemiyoruz, çalışamıyoruz. Bir işte 6 ay çalışıyoruz. O 6 ayda bütün iş arkadaşlarımıza zaten borçlanmış oluyoruz. 7. ayın maaşını almadan işten çıkartılmış oluyorduk.”



“16 yıllık evliyim, eşim beni hiç bırakmadı”


Bağımlı olduğu dönemde ve tedavi süresince eşinin çokça destek olduğunu söyleyen İbrahim Ç., “Ailelerin desteği çok önemli. 16 yıllık evliyim, eşim beni hiç bırakmadı. Şimdi o emeğin karşılığını alıyor. Daha mutlu bir hayatımız var. Devletime 15 Temmuz’da vefa borcumu ödeme fırsatı doğdu bana. O gece iki kurşun yedim. Sol böbreğimi ve kalın bağırsaklarımı kaybettim. 15 Temmuz’dan bu yana hep şunu düşünüyorum. Eğer ben o gün madde bağımlısı olsaydımvatanım için hiçbir şey yapamayacaktım. Cumhurbaşkanımız ‘Sokağa çıkın’ dediğinde muhtemelen madde peşinde olacaktım. Vatan millet umurumda olamayacaktı. Allah o günleri bir daha göstermesin” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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